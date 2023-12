Sport-Rückblick I Es war einiges los in diesem schwierigen Sportjahr in Oberhausen

Oberhausen Januar bis Juni: Erdbeben in der Türkei, geflohene Menschen aus vielen Ländern, der Krieg in der Ukraine - das wirkte in Oberhausen nach.

Die Corona-Pandemie hat dem Sport in vielen Bereichen nachhaltig geschadet. Das galt selbstverständlich auch für Hallenfußball. Nach dem unseligen Turnier 2019, bei dem der SC 20 nur Stadtmeister wurde, weil kein anderes Team in der Schlussrunde gegen die Knappen antreten wollte (später aberkannt), kam der Krieg in der Ukraine und das Leid flüchtender Menschen hinzu. Das Turnier wurde am Jahresanfang 2023 von der Jürissen-Halle in die Schmachtendorfer Böll-Halle verlegt, weil die Jürissen-Halle von Flüchtenden belegt war.

Bei den Frauen gewann Adler Osterfeld nach Penaltys gegen Arminia Klosterhardt, bei den Herren der SC 20 zum dritten Mal nach 2018 und 2020.

Jubel beim SC 20 , der im Spiel gegen Adler Osterfeld das Finale der Fußball-Stadtmeisterschaft gewann. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Geld ist im Oberhausener Sport traditionell knapp, die Stadt unterstützt, wo es nur geht. So wurde für Rot-Weiß Oberhausen einst nach dem Umzug von der Landwehr und dem Aufstieg in die 2. Liga ein Trainingsgelände und Nachwuchsleistungszentrum auf der Emscherinsel gebaut. Das leistete sich der Verein lange Jahre, ächzte unter der Finanzlast, die die DFB-Lizenzierung erzwang, gab die letzten Endes ab und entließ zahlreiche Mitarbeiter. Mike Terranova wurde vom Trainer der ersten Mannschaft zum Chef des Jugendleistungszentrums. Verhindern konnte Neu-Coach Daniel Balk den Abstieg der U19 aus der Bundesliga nicht mehr, sein Vorgänger Markus Kaya verließ den Verein glücklos.

Sie brachten die U19 auch nicht mehr auf Kurs: Mike Terranova (rechts) und Daniel Balk (Trainer RWO). Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

In der Liga lief es am Ende wie immer, also schief. Das Pokalfinale in Essen vergeigten die Kleeblätter trotz zweier Großchancen zu Beginn gegen RWE 0:2 und dann gab es die große Rotation: Chef Hajo Sommers ging ins zweite Glied zur neuen Frauenabteilung, Thorsten Binder rückte auf, Klaus-Werner Conrad blieb, Trainer und Vereinslegende Mike Terranova ging ins zweite Glied zur Jugend, Jörn Nowak kam, Aufsichtsratschef Helmut Schmidt ging, Damian Schröder kam. Sportleiter Patrick Bauder blieb und baut mit Nowak am neuen Gesicht der Rot-Weißen.

Amateure kickten für Erdbebenopfer und sammelten Spenden

Der Amateurfußball ist eine große Kraft im Oberhausener Sportgeschehen. Hier kennt man sich, schätzt sich, zankt natürlich zwischendurch mal und verträgt sich dann wieder – es geht schließlich um die Sache.

Gruppenbild beim Fußball-Benefizturnier des TSV Safakspor zugunsten der Erdbebenopfer im Sportzentrum Tackenberg. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Aber es kann auch um viel mehr gehen. Das demonstrierten der TSV Safakspor, BV Osterfeld und die SG Osterfeld, die nach der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und in Syrien spontan ein Kleinfeldturnier im Sportzentrum Tackenberg auf die Beine stellten, um Spenden für die zigtausend Opfer einzusammeln. Es wurde ein Fest der Kulturen, und es wurde auch eines der vielen Geschmäcker, denn diverse türkische Geschäfte und Händler sorgten für viel Kulinarik am Rande. Tuncay Aksoy, Ali Erdogan, Baris Simsek, Hasan Meziroglu, Davut Bayrak und Erkan Sarabasi hatten die Aktion ins Leben gerufen und wie schon eine Woche zuvor die Hobbyliga Oberhausen für die gute Sache getrommelt.

Insgesamt kamen über 18.000 Euro zusammen, 1000 Besucher waren am Tackenberg zugegen, um Sport und leckere Speisen zu genießen.

Abass Baraou - 2022 gab es noch Erfolge zu vermelden. Foto: NRZ

Einst lief er mit der Sammelbüchse für den BC Ringfrei über den Altmarkt, dann wurde er als Schützling von Coach Momi Guettari Deutscher Meister, Gewinner des Chemiepokals und dann Box-Profi. So vielversprechend wie die Karriere von Abass Baraou begonnen hatte, so geriet sie wegen Verletzungen und Querelen im Wasserman-Boxstall ins Stocken. Der Oberhausener hofft mit neuem Management und Team auf ein besseres 2024.

Sommermärchen der Tennis-Herren 30 aus Buschhausen nicht mehr finanzierbar

Die Mannschaft gibt es mangels Geld nicht mehr. Was haben die Herren 30 des Buschhausener TC für Sommermärchen geschrieben. Deutscher Meister wurden sie 2019 und 2021, dann boten sie 800 begeisterten Zuschauern dem TC Pfarrkirchen einen großen Kampf - und unterlagen 4:5. Diese zusammengekaufte Truppe war schnell zusammengeschweißt und schaffte eine Stimmung auf dem Court, die der OTHC wegen seiner Anlage in der Bundesliga nie hatte.

Sommermärchen war einmal. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Lokale Helden wollten die Drittliga-Tischtennisspieler des SC Buschhausen 1912 um Teammanager Michael Lange sein. So lobenswert das Unterfangen 3. Liga ist, so lautstark und frenetisch die Unterstützung in Heimspielen – manchmal aber reichte es bei den Athleten nicht, um semiprofessionell aufzutreten. Auswärtsauftritte ohne Spitze und mit unterklassigen Akteuren prägten den Eindruck der Truppe, die so gerade den Klassenerhalt schaffte.

