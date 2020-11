„Es ist richtig, dass jetzt erst einmal wieder Pause ist“

Alles auf Null! Schon wieder. Wegen der stark steigenden Infektionszahlen im Zusammenhang mit der Covid19-Pandemie sind neuerlich auch die Sporthallen erst einmal für einen Monat dicht. Der von Bund und Ländern verfügte „Wellenbrecher-Lockdown“ hebelt die bereits in der vorletzten Woche getroffene Entscheidung des Handballverbands Niederrhein aus. Der HVN hatte den Spielbetrieb zuvor bis mindestens zum 15. November ausgesetzt.

Das abermalige Herunterfahren im Freizeit- und Amateursport macht auch der hiesigen Handball-Szene zu schaffen. Die Oberhausener Vereine vertreten dabei durchweg das Credo, dass die Gesundheit als wichtigstes Gut über allem steht. Nach dem ersten Lockdown im März dieses Jahres und der wenig später vorzeitig abgebrochenen Saison ist die Sportredaktion bei Klub-Verantwortlichen im Junioren- und Seniorenbereich erneut auf Stimmenfang gegangen.

Harry Mohrhoff (TV Biefang, Damen-Oberliga): Es ist die richtige Entscheidung, dass jetzt erst mal wieder Pause ist. Die Frage ist, ob die getroffenen Maßnahmen auch ausreichen. Ich denke nicht, dass wir in diesem Jahr noch ein Spiel bestreiten werden. Es wurden ja schon in den letzten Wochen Partien abgesagt. Ob es irgendwann zu Terminproblemen kommt, müssen wir abwarten. Die Mädels sollen jetzt mal um die Häuser ziehen. Damit meine ich natürlich nicht, dass sie jetzt zügellos Party machen sollen. Die körperliche Fitness aufrecht zu halten, ist schon wichtig. Denn irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, an dem wir wieder auf die „Platte“ zurückkehren.

Krzysztof Szargiej (HC. RWO, Herren-Verbandsliga): In den Sommermonaten waren wir wohl alle ein wenig zu leichtsinnig. Jetzt im Herbst und Winter sind wir bedingt durch die kältere Jahreszeit grundsätzlich für Infektionen anfälliger.

Aus sportlicher Sicht ist die Unterbrechung Mist

Aus sportlicher Sicht ist die Unterbrechung natürlich Mist. Aber auch da sitzen wir alle in einem Boot. Da wird niemand bevorzugt oder benachteiligt. Die Jungs müssen versuchen, für sich alleine was draußen an der frischen Luft zu machen. Bevor wir wieder in die Meisterschaft einsteigen, braucht es bestimmt drei Wochen Vorbereitungszeit, weil ansonsten die Verletzungsgefahr viel zu groß ist. Wir werden ja sehen.

Christian Hoffmeister (TV Biefang, Herren-Landesliga): Hygienekonzepte hin oder her. Wir sehen ja, dass die Infektionszahlen leider drastisch ansteigen. Letzte Woche Dienstag hatten wir vorsorglich unser Abschlusstraining. Meiner Mannschaft habe ich mit auf den Weg gegeben, dass sie individuell was tun soll. Die Burschen können alle laufen. Meine Pappenheimer kenne ich selbstverständlich auch, die jetzt nicht so den intensiven Bewegungsdrang verspüren. Fakt ist, dass in den nächsten Wochen was fehlen wird. Da wird man automatisch launischer. Ich muss mir jetzt auch wieder einen Ausgleich suchen. Meine Freundin freut sich schon.

Tim Kullmann (Turnerbund Oberhausen, Herren-Landesliga): Es ist nur sinnvoll, einzudämmen. Wir können jetzt zwar unser jahrelanges Hobby aktuell nicht mehr ausüben. Aber wir haben der älteren Generation gegenüber auch eine gewisse Verantwortung. Da können, ja müssen wir unseren Beitrag leisten.

„Wenn es um viel Kohle geht, darf weiter gespielt werden“

Mich ärgert nur diese Ungleichheit. Wo es um richtig viel Kohle geht, darf weitergespielt werden. Corona ist da offenbar nicht existent. Die kleine Kneipe um die Ecke geht kaputt, Amateurvereine müssen zusehen, wie sie ohne Eintritts- und Verkaufsgelder über die Runden kommen. Jedem ist nur zu wünschen, dass er diese Krise übersteht.

Christian Nordmann, TV Biefang, Nordrheinliga weibliche A-Jugend): Wir hatten bis zuletzt gehofft, ohne weiteren Lockdown durch die Pandemie zu kommen. Meiner Meinung nach ist die Entscheidung allerdings vollkommen richtig und alternativlos. Wir geben dem Team jetzt für zu Hause ein paar Aufgaben mit. Die Erfahrungen aus der letzten längeren Pause haben jedoch gezeigt, dass sich die Mädels von alleine fit halten.

„Trotz betrübter Stimmung motiviert bei der Sache“

Da sind sie schon sehr gewissenhaft unterwegs. In den Wettkampf werden wir in diesem Jahr wohl nicht mehr kommen. Aber vielleicht kehren wir ja im Dezember noch einmal zusammen in die Halle zurück. Wichtig ist, dass wir alle gut durch die schwierige Zeit kommen und gesund bleiben.

Mario Pajenkamp (TV Biefang, Nordrheinliga, weibliche B-Jugend): Wir haben am Mittwochabend unsere vorerst letzte Übungseinheit durchgeführt. Die Mädels waren trotz der etwas betrübten Stimmung motiviert bei der Sache. Wir werden in den nächsten Wochen regelmäßig in Kontakt bleiben, treffen uns beispielsweise einmal in der Woche im Videochat. Die Mannschaft hat einen groben Trainingsplan bekommen. Keine frage, dass Sport treiben in der Gemeinschaft mehr Spaß bringt. Nur wollen wir in diesen Zeiten auch unseren Teil dazu beitragen, dass die Infektionszahlen nicht weiter in die Höhe schießen.

Andreas Hribar (TB Oberhausen, Oberliga männliche C-Jugend): Aus gesundheitlicher Sicht ist die angeordnete Pause richtig. Sportlich gesehen, müssen wir die Kröte jetzt schlucken. Es geht ans Improvisieren. Die Jungs dürfen sich ruhig draußen unter freiem Himmel ein wenig quälen und die Laufschuhe zum Qualmen bringen. Irgendwann geht’s ja auch wieder los. Da macht ein Kaltstart mal überhaupt keinen Sinn.