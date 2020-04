Es gibt wieder richtig Leben in der Abteilung der Sterkrader

Oberhausen. Vor 48 Tagen wurde Basketball in der Abteilung des TC 69 eingestellt. Nach einer Schockstarre haben die 69er jetzt wieder Leben in der Bude.

Die Basketballabteilung des TC 69 hat sich nach anfänglicher Starre aus dem Corona-Schock befreit und lebt mit digitalem Training, ausgeklügelten Laufplänen und einen großen Fotoaktion Gemeinsamkeit und Vereinsleben in diesen Zeiten vor. Pressewart Yasin Karakaya berichtet:

„Wir in der Basketballabteilung erinnern uns an die Zeit vor der Pandemie, in der wir unseren Freunden und unseren Familien bedenkenlos die Hand gegeben haben. Dies ist wegen der Kontaktbeschränkung zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie aktuell nicht möglich.

Als Konsequenz wurden unter anderem auch der Spiel- und der Trainingsbetrieb eingestellt. Es ist nun 48 Tage her, dass in der Käthe-Kollwitz Sporthalle Basketball gespielt worden ist und wir unseren Fans Basketball im Damen, Herren und Jugendbereich präsentieren konnten. Da Basketball eine Kontaktsportart ist, sind wir sehr stark von der Pandemie betroffen.

Frühestens Ende August wieder spielen

Es ist daher ungewiss, wann der Trainings- und Spielbetrieb wieder beginnt (frühestens Ende August). Genau wie euch sind uns [Vorstandsteam, Trainer, ehrenamtliche Helfer der Sterkrade 69ers] die Hände gebunden, genau wie ihr warten wir sehnsüchtig auf die Lockerung der Kontaktbeschränkung, die das Spielen von Basketball mit unseren Freunden wieder ermöglicht.

Wir wollen uns aber nicht nur Gedanken über die Vergangenheit machen, sondern denken an die Gegenwart und planen unser Wiedersehen mit euch. Aus diesem Grund haben sich das Vorstandsteam, Trainer und ehrenamtliche Helfer der Sterkrade 69ers auf digitalem Wege verbunden und kontaktlose Sportmöglichkeiten ausgearbeitet.

Kontaktlose Sportmöglichkeiten ausgedacht

Hier einige Stimmen dazu:

Thorsten Boms (Abteilungsleiter) zunächst über den Zusammenhalt im Verein: „Aus der anfänglichen Unsicherheit ist eine Gewissheit geworden, dass wir für eine längere Zeit wegen Corona nicht zusammen trainieren und spielen dürfen. Aber wir haben neue Wege gefunden, um als Basketballgemeinde weiter zusammen zu halten.

In dieser Zeit ist es umso wichtiger, nicht den Kontakt untereinander und zu den Trainern zu verlieren. Ich bin wirklich stolz, dass aus einer anfänglichen Starre nun wieder Leben in unsere 69er-Welt kommt.“

Marek Lüers (sportlicher Leiter) zum Projekt Fotocollage: „Mit der Fotocollage wollen wir allen Spielerinnen und Spieler signalisieren, dass wir in den Startlöchern stehen und die Hallen mit Leben füllen, sobald wir dürfen. Bis es dazu kommt, sollte jeder auf sich aufpassen, aber nicht die Hoffnung verlieren, dass es wieder besser wird und wir unserem liebsten Hobby nachgehen dürfen. Es wird eine tolle Zeit nach Corona geben.“

„Es wird eine tolle Zeit danach geben“

Christian Bloch (sportlicher Leiter, Trainer der ersten Damen in der Landesliga) zum digitalen Training: „Saisonabbruch und Sportverbot drückten die Stimmung im 69er-Damenteam. Durch die Kontaktbeschränkung verlor man auch ein bisschen den Bezug zu Sport, Verein und Spielerinnen.

Inspiriert durch einen Onlinebericht des Kickers über Online-Trainings des FC Bayern München, suchte ich nach einer eigenen Lösung, die ich dem Team und schlussendlich allen Vereinsmitgliedern anbieten konnte. Anfangs war es ungewohnt, aber man sieht erste Fortschritte. Die jüngste Teilnehmerin des digitalen Trainings ist elf Jahre alt. Durch alle weiblichen Teams hinweg nehmen Spielerinnen am digitalen Training teil.“

Patrick Nikolai (ehem. Trainer der zweiten Herren in der Bezirksliga) zu Laufplan und All Star Game: „Laufen ohne Ball... geht das? In Zeiten von Social Distancing eine Herausforderung für den Seniorenbereich. Doch Fitness und Kondition sollten dann, wenn es wieder mit dem Ball in die Halle geht, auf dem bestmöglichen Level sein.

Ein All Star Game vor Saisonbeginn

Was die Basketballer des TC motivieren soll: 1. Persönliche Challenges in der Corona Zeit (Laufe in 40 Min 7,2 km). 2. Ein mit den Leichtathleten abgestimmter Laufplan für den Sommer – dann hoffentlich wieder teamübergreifend in der Gruppe und 3. Ein All Star Game vor Saisonbeginn, für das man sich über das Punktesammeln beim Laufen qualifiziert. Seit Mitte April sammeln viele schon fleißig Punkte.“.

Die Abteilungsleitung ermutigt alle, am digitalen Trainingsprogramm der Sterkrader teilzunehmen. Damit bald alle wieder in die Halle zu kommen und das pulsierende Leben in der Kollwitz-Halle erleben.“