Erster Prüfstein für TVB-Damen

Oberliga, Damen

TV Biefang –

TV Witzhelden Sa 17.30

Gegen den Tabellenvierten wartet auf die TVB-Damen in der Halle Biefang gleich ein Prüfstein. „Das ist eine echte Herausforderung. Witzhelden ist nicht außerhalb unserer Reichweite. Bei meiner Mannschaft muss aber einiges passen. Außerdem brauchen wir Matchglück“, räumt Dieter Schöler sein Team unter bestimmten Voraussetzungen durchaus Chancen ein. Schon in der Vorsaison taten sich die Biefangerinnen beim knappen Heimsieg enorm schwer. In Witzhelden setzte es gar eine deutliche Niederlage. Schölwer: „Sie sind spielfreudig und haben einen starken Rückraum. Ein leidenschaftlicher Klub, der mit vielen reiselustigen Fans mobil macht.“ Zum Personal: Mittelfrau Katja Schlinkert ist beruflich verhindert. Judith Schirra setzt auf unbestimmte Zeit aus. Die Außenspielerin wird soll ihr anhaltendes bandscheibenleiden vernünftig auskurieren. Franzi Spaan zog sich bei der Übungseinheit am Dienstag eine Knieverletzung zu – Einsatz mehr als fraglich. Gute Nachrichten gibt‘s dagegen von Christin Opladen. Die torgefährliche Rückraumspielerin macht nach ihrer komplizierten Handverletzung Fortschritte und wird noch in diesem Monat (dosiert) ins Training einsteigen.





Verbandsliga, Herren

TV Kapellen –

HSG RW O TV So 11.15

Der insgesamt ordentliche Auftritt beim Neujahrsturnier des HC Sterkrade 75 am vergangenen Samstag hatte leider auch seine Schattenseiten. Tobi Schindler fiel auf seine jüngst operierte Schulter und klagt seitdem wieder über Schmerzen. Dem Abwehrchef droht eine längere Zwangspause. Milosz Ostroga (Foto) plagen Probleme an der Ferse. „Bei unserem ohnehin dünnen Kader und der verzwickten Situation, in der wir stecken, sind solche Verletzungen doppelt ärgerlich“, blickt Krzysztof Szargiej mit sorgenvoller Miene auf den Abstiegskampf in der Liga. Hinzu kommt, dass die Rot-Weißen übermorgen beim Tabellenfünften ohnehin vor einer komplizierten Aufgabe stehen. Szargiej: „Ich hoffe, dass wir uns mit allen Kräften vernünftig zur Wehr setzen werden.“



Verbandsliga, Damen

TV Biefang II –

HC Wermelskirchen Sa 15.30

Die Weihnachtspause tat offenbar gut, um durch zu schnaufen und mit frischem Elan in dieser Woche wieder ins Training und am Wochenende in den Spielbetrieb in der Halle Biefang einzusteigen. „Das Team gibt Gas macht auf mich einen sehr motivierten Eindruck. Gehen wir am Samstag mit diesem Tatendrang ans Werk, bin ich frohen Mutes, dass wir Zählbares einfahren“, strahlt Coach Sebastian Köster Zuversicht aus. Die akut abstiegsbedrohte TVB-Zweitvertretung sollte tatsächlich zusehen, die Punkte in der Biefang-Halle zu behalten. „Klar, das ist das erklärte Ziel“, will Köster den zweiten Saisonsieg endlich und Dach und Fach bringen. Rechtsaußen Luisa Pauly befindet sich im Urlaub. Torhüterin Alina Plaga (Foto; akute Rückenprobleme) steht auf der Kippe.





Landesliga, Herren

HSG Hiesfeld/Aldenrade II –

TB Oberhausen Sa 19.30

In der Halle des Gustav-Heinemann-Schulzentrums dürfte es morgen Abend hoch her gehen. Die HSG-Reserve rangiert aktuell auf dem achten Platz, nur zwei Zähler vor dem Zwölften TBO. Der Kampf um den Klasserhalt ist in der Landesliga längst in vollem Gange. So verwundert es auch nicht, dass Tim Kullmann eine klare Absicht verfolgt. „Wir treffen auf einen Gegner unserer Kragenweite. Das ist ein Vier-Punkte-Spiel. Wollen wir den Anschluss nicht verlieren, muss ein Auswärtssieg her“, lautet die unmissverständliche Marschroute des „Bombers“. Die Gäste treten mit voller Kapelle an.