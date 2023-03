Erneut Bestzeiten für das RWO Endurance-Team

Oberhausen. Gute Ergebnisse und Platzierungen bei der Duisburger Winterlaufserie für die Oberhausener Teilnehmer des Endurance-Teams.

Für Hannes Piffko steht aktuell die Vorbereitung auf den Hamburg Marathon an erster Stelle. Daher ging es für den Neuzugang im RWO Endurance-Team darum, den zweiten Gesamtplatz in der Serienwertung bei der Duisburger Winterlaufserie zu verteidigen.

Am Ende baute er den Abstand auf Platz drei deutlich aus. Er beendete die 7,5 Kilometer in 24:20, wurde Zweiter der Gesamtplatzierung und Erster AK35.

Jörg Rotter, leicht angeschlagen hatte sich bei der kleinen Serie vorgenommen, hinter zwei Vereinskollegen herzulaufen. Nach sieben anstrengenden Kilometern hielt er auch im Endspurt der beiden mit. Mit dem Rang 15 Ü55 in 34:55 und dem 166. Platz gesamt war er voll zufrieden. Summiert mit dem ersten Lauf steht er auf Platz zehn der Ü55.

Für Sophie Hofstetter lief es besser als erwartet. Ihre Zeit aus dem letzten Jahr konnte sie um einige Sekunden verbessern und freute sich über Rang sechs bei den Frauen gesamt und drei in der weiblichen Hauptklasse. Sophie Hofstetter finishte die 7,5 in 31:28 min und erreichte einen 67. Gesamtplatz

Sven Dannenberg hatte sich was vorgenommen

Sven Dannenberg wollte gucken, wie weit er unter die alte PB von 32 Minuten käme oder wie nahe er an 30 Minuten kommen könnte. Kurz vorm Start liefen ein paar Kleinigkeiten schief. Eine Sicherheitsnadel brach, daher musste die Startnummer nur an einer Nadel halten. Die Uhr hatte sich aufgehangen und wollte sich erst nicht neu starten lassen. Zwei Minuten vor Startschuss stand er in der Startaufstellung. Alles keine Ausreden!

Er merkte relativ schnell, dass er nicht die Form hatte, damit es eine flache 30 wird. Wie auch, nach drei Wochen krankheitsbedingter Pause. Die Kilometer m 5, 6, 7 waren für ihn eine harte Nummer. Für die letzten 1000 Meter motivierte ein Coach auf dem Rad. Positiv: Er war noch nie schneller über die 7,5 km und lief in 31:11 Minuten über die Ziellinie. Darauf lässt sich für die zehn Kilometer aufbauen. Vielleicht wackelt ja die alte PB von 2016 (41:29 Min).

Weitere Starter in der kleinen Serie: Laurenz Klever, Kevin Engler, Lukas Köther, Lukas Lechtenberg, Matthias Klever, Irene Vormbaum, Markus Pompe, Nina Brodkorb-Kronauge, Sebastian Stricker, Ele Rother, Sven Büttner.

Dritter WLS-Lauf und Venloop stehen bevor

Auf die 15 km, den zweiten Lauf der großen Serie, gingen weiterhin: Thorsten Schepers, Thomas Müthing, Andi Bruns, Michael Bross.

Wie bei den vorherigen Wettkämpfen wurden die Starter von zahlreichen Teamkollegen des RWO Endurance-Teams begleitet und auf der Laufstrecke angefeuert.

Die nächsten Herausforderungen

Der dritte Lauf der Winterlaufserie Duisburg am 25. März und die Teilnahme am Venloop am 26. März, wo viele Mitglieder des Endurance-Teams auf unterschiedliche Distanzen an den Start gehen, lässt auf vielversprechende Ergebnisse hoffen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen