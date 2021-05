Energieversorgung Oberhausen bleibt Sponsor bei RWO

Oberhausen. Fußball-Regionalligist RWO und der örtliche Energieversorger EVO setzen die langjährige Zusammenarbeit fort. Davon profitiert auch die Jugend.

Die Energieversorgung Oberhausen (EVO) und RWO blicken auf eine langjährige Partnerschaft zurück – und diese Tradition wird weitergeführt. Gemeinsam haben der Energieversorger und der Fußball-Club nun beschlossen, die Verträge bis 2024 miteinander zu verlängern.

„Für uns bei der EVO ist die langjährige Partnerschaft mit RWO sehr wertvoll. Beide Seiten profitieren von dieser Beziehung. In der Vergangenheit haben wir schon viel auf die Beine gestellt – das Fußball-Familien-Fest der EVO rund ums Stadion Niederrhein steht ganz oben auf der Liste“, sagt Sabine Benter, Pressesprecherin der EVO und Aufsichtsratsmitglied bei RWO. „Wir werden uns in Zukunft noch einiges Spannendes einfallen lassen.“

Als Viertligist leidet der Verein besonders unter den anhaltenden Einschränkungen der Corona-Pandemie. Ein Großteil der regelmäßigen Einnahmen werden an Spieltagen erzielt – eine Einnahmequelle, die wegen der Geisterspiele, die derzeit ausgerichtet werden müssen, aus-bleibt.

„Wir wissen die langfristige Zusage der EVO zu schätzen und freuen uns für den Verein und unsere Mitglieder“, sagt RWO-Vorstandsmitglied Klaus-Werner Conrad. „Es gibt uns nicht nur Planungssicherheit und die Möglichkeit, einige Dinge gemeinsam anzugehen und umzusetzen. Es ist auch ein deutliches Signal an die anderen Partner: RWO braucht Oberhausen und Oberhausen braucht RWO!“

EVO und RWO teilen das Engagement für Kinder und Jugendliche. Ausdruck dafür ist vor allem das EVO-Nachwuchs-Jugendleistungszentrum, wo die ganz kleinen Fußballer das Kicken trainieren können. Der eine oder andere Nachwuchsspieler hat dabei schon den Sprung in den Profisport und zu RWO geschafft.

Nicht zuletzt ist das Nachwuchszentrum Austragungsstätte des jährlich stattfindenden EVO-kids-days, der in diesem Juli zum achten Mal veranstaltet wird. Wie schon im letzten Jahr, dürfen Kinder und Jugendliche an drei Tagen ihr Können am Ball in spannenden Wettkämpfen unter Beweis stellen. Die kostenlose Anmeldung ist ab sofort online bei RWO möglich.

RWO hat beim Verkauf der „Ewichkeitskarten“ vier Upgrades ausgelobt. Für die Dauer der jeweiligen Karten dürfen sich die Gewinner über eine Aufstockung auf VIP-Status (Zugang zur Sponsorenkantine) freuen. Diese Gewinner stehen nun fest. Ex-RWO-Kicker Kai Nakowitsch fungierte in der Halbzeit des Niederrheinpokal-Viertelfinalspiels gegen Rot-Weiss Essen (1:4) als „Losfee“.

Die Namen der Gewinner: Richard Smaczny, Andreas Demgen, Jens Prieß und Patrick Friedland. Die Gewinner werden über die weiteren Abläufe benachrichtigt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen