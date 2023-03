Das versammelte RWO Endurance-Team freut sich über den Gesamtsieg der drei schnellsten an der Wedau.

Duisburger Winterlaufserie Endurance-Trio holt Gesamtsieg an der Wedau

Oberhausen. Piffko, Klever und Dannenberg waren sehr schnell unterwegs bei der Duisburger Winterlaufserie und siegten im Team.

Das RWO Endurance-Team hat sich den Gesamtsieg in der Team-Serienwertung bei der Winterlaufserie in Duisburg gesichert.

Im Einzelnen: Für Sophie Hofstetter war es ein schöner Abschluss der Serie. Trotz der Wetterbedingungen hielt sie ihr Tempo und beendete den Lauf als fünfte Frau und in der Serienwertung ihrer Altersklasse auf Rang zwei; sie absolvierte die zehn Kilometer in 42:19 Min.

Für Lukas Lechtenberg war es sein erster Zehnkilometer-Wettkampf und der lief gut. Er startete direkt etwas schneller und versuchte, das Tempo über die ganze Distanz zu halten, was fast klappte. Somit war er auf den Kilometer gerechnet nur drei Sekunden langsamer als bei den 7,5 Kilometern. Er war sehr zufrieden und sieht das Training bestätigt. Er knackte dieses Jahr erstmals die 50 Minuten, schaffte 47:04, wurde Neunter der M30.

Starkregen behinderte auf den letzten Kilometern

Thorsten Schepers startete im Halbmarathon. Beim letzten Lauf hatte er sich vorgenommen, in seiner Altersklasse aufs Podium zu kommen. Doch der zwischenzeitlich einsetzende Starkregen weichte den Waldboden zwischen km 17 und 19 auf, so dass die beiden Kilometer deutlich langsamer als der Rest waren. Er hielt seinen Platz vier in der AK45 und verbesserte seine persönliche Bestleistung von 1:24 auf 1:23:17 Std. verbessern.

Hannes Piffko beendete in neuer persönlicher Bestleistung von 32:29 auf zehn Kilometer die Serie mit dem Sieg der M35 und dem zweiten Platz im Gesamtklassement. Sehr konstant lief er das geplante Tempo bis ins Ziel und konnte sich dort gemeinsam mit seinen Töchtern Frieda und Jule freuen, die in der kleinen Jugendserie Dritte und Zweite in ihrer Altersklasse wurden.

Sven Dannenberg wollte die alte PB von 41:29 Minuten angreifen. Es war läuferisch auf Messers-Schneide. Am Anfang ging es für ihn darum, sich an der Bestzeit zu orientieren. Bis Kilometer 4 lief er mit der dritten Frau (Charlotte Strippel) im Rennen, dann zog er an, um wegzukommen .

Zu diesem Zeitpunkt war er fast zeitgleich zu seiner PB unterwegs. Ab Kilometer 8 fiel ihm die Teamwertung ein und das brachte noch ein paar Körner zurück. Die letzten zwei Kilometer lief er nochmal unter acht Minuten. An der PB war er im Ziel bis auf sieben Sekunden dran, aber der Höhepunkt folgte ca. eine Stunde nach dem Zieleinlauf. Er durfte an der Siegerehrung teilnehmen.

Überraschung für Dannenberg auf dem Podium

Dank Laurenz Klever und Hannes Piffko durfte er als drittbester Läufer des RWO Endurance-Teams mit aufs Treppchen. Sie gewannen zu dritt die Teamwertung für das RWO Endurance-Team der Winterlaufserie Duisburg 2023.

Weitere Starter für das RWO Endurance-Team waren: Lukas Köther, Matthias Klever, Sven Büttner, Nina Brodkorb-Kronauge, Susanne Bruckwilder-Förster, Thomas Müthing, Andi Bruns, Michael Bross.

Marathon-Debüt für Sandra Bachmann

Sandra Bachmann lief ihren ersten Marathon in Hannover für das RWO Endurance-Team

Anfang dieses Jahres kam ihr die Idee, einen Wettkampf ohne eine bestimmte Zeit und ohne Druck zu laufen. Sie unterhielt sich mit Teamkollege Mario Kania, der ihr einen Trainingsplan über einen Zeitraum von ach Wochen erstellte.

André Weiß und Sandra Bachman in Hannover. Foto: Verein

André Weiß und Kania unterstützten sie die gesamte Zeit mit Rat und Tat und machten mit ihr die längeren Läufe. Die acht Wochen Training liefen wirklich gut und es hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Dann kam der große Tag und es ging mit Weiß nach Hannover. Die ersten Kilometer liefen richtig gut.

Ab Kilometer 33 musste Bachmann beißen und war froh, einen Begleiter zu haben. Dann kam der letzte Kilometer und sie konnte es einfach nicht fassen. Mit 4:38:06 Stunden liefen Bachmann und Weiß durchs Ziel. Die Debütantin war überglücklich, sie hatte ihren ersten Marathon gelaufen. Und es war definitiv nicht der letzte.

