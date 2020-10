Endlich der erste Heimsieg für Rot-Weiß Oberhausen

Vor 500 Zuschauern im Stadion Niederrhein gelang RWO endlich der erste Heimsieg. Die SF Lotte wurden nach kompakter und engagierter Leistung mit 3:1 (1:0) verdient niedergerungen. Die Änderungen von Trainer Mike Terranova in Offensive wie Defensive fruchteten.

Terranova hatte die Elf aus dem Köln-Spiel auf drei Positionen verändert. Torwart Robin Benz musste Justin Heekeren Platz machen, für Shun Terada und Adam Lenges kamen Linksverteidiger Pierre Fassnacht und Mittelfeldmann Bastian Müller in die Startelf. Der Trainer versprach sich von der Dreierkette mit Leander Goralski, Kapitän Tanju Öztürk und Fassnacht mehr Sicherheit, da die in gegnerischen Ballbesitz schnell in eine Fünferkette mit Dominik Reiner und und Nils Winter umgebaut wurde. Müller sollte mehr Sicherheit im Zentrum bringen, Raphael Steinmetz gemeinsam mit dem vorgerückten Mai Odenthal die Akzente vor dem Strafraum setzen, wo Sven Kreyer rotierte.

Von Beginn an Druck aufs Lotter Tor

RWO trat von Beginn an dominant auf und hatte durch Shaibou Oubeyapwa mit einem 20-Meter-Knaller das erste Ausrufezeichen. Lottes Keeper Jhonny Peitzmeier parierte ( 7.). Oberhausen drückte weiter und erspielte sich praktisch im Minutentakt Abschlüsse. Die Elf war sichtlich um Wiedergutmachung für die sehr schwache Vorstellung beim 1. FC Köln II bemüht. Doch es dauerte fast bis zur 30 Minute, ehe Zählbares herauskam: Goralski schlug einen Ball diagonal auf Winter, der über links in den Strafraum drang und den Ball klug in den Rücken der Abwehr legte. Dort stand Odenthal goldrichtig und setzte das Leder gegen die Laufrichtung von Peitzmeier ins Netz (29.).

Doch nach hinten waren die Unzulänglichkeiten, wie sie in Köln extrem aufgedeckt wurden, noch lange nicht abgestellt. RWO musste vorsichtig sein, um in der Defensivbewegung nicht überrascht zu wurden. Das 1:0 zur Pause war daher verdient, aber noch längst kein Polster.

Im zweiten Durchgang noch zugelegt

Das wussten Trainer und Spieler natürlich und gingen mit Vollgas in den zweiten Durchgang. Das wurde schnellstens belohnt. In einem Gedränge und Gewühle vor dem Lotter Tor hatte letztlich Kreyer das letzte Wirt und hämmerte die Kugel unter die Latte (46.). Das gab schon mal etwas mehr Sicherheit. Die war trügerisch, denn Lotte verkürzte nach einem durch Luca Menke auf 2:1 (60.). Doch die Rot-Weißen fanden genau die richtige Antwort Nach der sechsten Ecke der Kleeblätter landete der Ball im zweiten Anlauf erneut bei Winter und der setzte sich am langen Pfosten gegen zwei Lotter zuzüglich Torwart Peitzmeier durch und stocherte den Ball zum 3:1 ins Gehäuse (62.). Oubeyapwa hatte die Entscheidung auf dem Fuß, doch sein Schlenzer flog hauchdünn am rechten Winkel vorbei (79.). Das war’s. P.V./ntz

Das Spiel in Namen und Zahlen

RWO: Heekeren; Goralski, Öztürk, Fassnacht, Reinert, Winter (77. Stappmann), Odenthal (57. Wellers), Müller (86. Scheelen), Oubeyapwa, Steinmetz, Kreyer (67. Terada).

SFL: Peitzmeier; Ioannidis, Yegenoglu, Menke, Brauer, Bajroic, L. Demaj (90. v.d. Berg), Lacagnina, Bulut (86. Kanjo), Ajkic (65. Andzouna), D. Demaj (65. Ito).

Tore: 1:0 Odenthal (29.), 2:0 Kreyer (46.), 2:1 Menke (60.), 3:1 Winter (62.)

Gelbe Karten: Müller (4), Fassnacht (2), Goralski (3) – L. Demaj.

Rot: Yegenoglu (grobes Foul).

Schiedsrichter: Fasihullah Habibi.