Elf Punkte zurück: Blau-Weiß versucht das Unmögliche

Gruppe 6

SF Königshardt –

TuS Essen-West So 13

„Es wird Zeit, wir haben große Lust auf die Rückrunde und sind gut vorbereitet“, blickt Richard Zander freudig auf das Spiel gegen den Neunten. „Vorne sind sie immer für ein Tor gut, da müssen wir aufpassen“, warnt Zander, der wegen einer Grippewelle nicht aus dem Vollen schöpfen kann. „Aber alle, die spielen, haben das Ziel, drei Punkte zu holen.“





SC 20 –

BW Oberhausen So 15

Am Knappenmarkt beginnt das Jahr mit einem Derby gegen das Schlusslicht. „Gerade die letzten Spiele der Vorbereitung waren ordentlich, da können wir hoffentlich ansetzen“, blickt Ümit Ertural auf die Partie.

„Blau-Weiß hat viele neue Gesichter und steht mit dem Rücken zur Wand. Dazu ist ein Derby immer gefährlich. Wenn wir oben dran bleiben wollen, müssen wir aber gewinnen.“ Für die Gäste stehen 15 Endspiele auf dem Programm, mit nur neun Zählern haben die Liricher bereits elf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.FC Bottrop –

Adler Osterfeld So 15

Die Rothebuscher müssen zum Aufsteiger, der nach 19 Spielen Relegationsplatz 15 belegt. Die Gäste werden hoffen, den Schwung vom Ende der Hinrunde mitzunehmen, als man in den letzten fünf Spielen elf Zähler holte. Bei einem Sieg könnten die Adler bis auf Platz vier springen und das Acht-Punkte-Polster auf die gefährliche Tabellenregion ausbauen.







Vogelheimer SV –

Sterkrade 06/07 So 15.15

Beim Vierten stehen die Tackenberger vor einer großen Aufgabe. Trotzdem freuen sich die Sterkrader auf den Pflichtspielauftakt. „Die Mannschaft brennt und hat in den letzten Wochen gut trainiert“, bestätigt Interimstrainer Georg Mewes die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte, in der der Klassenerhalt das feste Ziel ist. Personell ist die Lage am Dicken Stein gut. „Es gibt noch kleinere Wehwehchen, aber ich bin optimistisch, dass alle an Bord sind“, so Mewes.





Arminia Klosterhardt –

Phönix Essen So 15.15

Die Vorzeichen im Estadio sind klar, der Zweite empfängt den Vorletzten. „Nach einer Vorbereitung weiß man nie genau, wo man steht. Wir wollen zu Hause gewinnen, aber da haben die Jungs aus Essen sicher was gegen“, ist Trainer Marcel Landers gespannt auf das Spiel gegen den Abstiegskandidaten. „Gerade kämpferisch werden sie uns alles abverlangen.“ Dennoch wollen die Arminen die drei Punkte behalten, um im Aufstiegsrennen die gute Ausgangsposition zu festigen.





Gruppe 5

Arminia Klosterhardt II –

1. FC Bocholt II So 13

Auch die Zweite der Arminen ist Favorit. Nach den Testspielen unter der Woche hofft David Löchte darauf, „die bestmögliche Performance auf den Platz zu bringen, um die drei Punkte zu holen. Beide Mannschaften wissen, worum es geht.“ Kapitän Kevin Ritter wird auf jeden Fall fehlen, Simon Kottlowski ist fraglich.