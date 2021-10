Oberhausen. Beim Sechs-Stundenlauf in Werl holte sich Danny Haesters vom VfL Bergheide Altersklassensieg mit 52,5 Kilometern auf schwierigem Geläuf.

Das war eine neue Lauferfahrung für Danny Haesters vom VfL Bergheide. Beim Sechs-Stundenlauf in Werl hieß es für den Bergheider diesmal nicht eine fixe Streckenlänge in einer möglichst geringen Zeit hinter sich zu bringen, sondern eine möglichst lange Strecke in einer fixen Zeit von sechs Stunden zu absolvieren. Hiermit kam Haesters in neue Regionen, denn so lange war er bisher noch nicht gelaufen. Da galt es, vorsichtig zu starten und sich nicht bereits zu Beginn zu verausgaben.

Auf einer 7,5-Kilometer-Runde ging es kreuz und quer durch Wald und Feld mit etlichen Höhenmetern. Alle 2,5 Kilometer wurde per Startnummernchip die Zeit erfasst. Der Startschuss erfolgte bei angenehmen 16 Grad im Werler Stadtwald und es ging sofort über einen Wurzelpfad hoch durch den Schlamm auf einen schmalen Waldpfad weiter. Oben auf einen Höhenzug angekommen, folgte anschließend ein nur schrittbreiten Weg. Bei Kilometer zwei stand ein Streckenabschnitt an, der sehr steil 50 Höhenmeter auf 200 Meter aufwies.

Platz eins in der Altersklasse M 40

Weiter ging es über schmale und steinige Wege zurück zum Ausgangspunkt, wo eine große Verpflegungsstation wartete. Haesters entschied sich für Salziges und Süßes, was ihm wieder neue Energie gab.

In Runde vier wechselte Haesters die Schuhe auf ein besser gedämpftes Modell. Inzwischen hatte er schon 900 Höhenmeter in den Beinen. Kurz darauf merkte er bei den Anstiegen, dass die Muskulatur in den Oberschenkeln dichtmacht. Dennoch absolvierte Haesters auch Runde sechs, wo er noch einmal zehn Teilnehmer überholte. Nach 52,5 Kilometern und einer Gesamtzeit von 5:49,05 Stunden war Schluss. Der Lohn: Platz eins in seiner Altersklasse M 40 und außerdem noch Rang 13 von 89 in der Gesamtwertung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen