Ein verfrühtes Spitzenspiel: Sterkrade-Nord in Scherpenberg

SV Scherpenberg – Spvgg. Sterkrade-Nord (heute, 20): Am fünften Spieltag von einem Spitzenspiel zu sprechen, ist sicherlich verfrüht. Aber wenn die Spvgg. Sterkrade-Nord beim SV Scherpenberg antritt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, bei denen es keine Überraschung wäre, wenn sie auch am Ende der Saison im oberen Tabellendrittel zu finden wären.

„Der Tabellenzweite empfängt den Dritten. Das ist für die noch junge Saison sicherlich schon ein verfrühtes Topspiel“, bringt es Co-Trainer Mike Ratkowski auf den Punkt. Er vertritt beim Gastspiel in Moers den im Urlaub weilenden Coach Dennis Charlier.

Während Charlier mit Frau Miriam und ihren zwei Kindern die spätsommerliche mallorquinische Sonne genießt, hat Ratkowski in dieser Partie und im Pokalspiel am Dienstag Abend bei Sterkrade 06/07 das Sagen an der Außenlinie. Der eigentliche Assistent hat sich mit dem kommenden Gegner bereits intensiv auseinander gesetzt. „Scherpenberg hat in vier Ligaspielen 19 Tore erzielt. Das macht ein Schnitt von 4,75 Treffern pro Spiel. Da braucht man nicht lange überlegen, wo deren Stärken liegen“, weiß „Ratte“ um die Qualitäten des Dritten. Hinten sind die Gastgeber allerdings anfällig. Zehn Gegentore in den bisher vier gespielten Meisterschaftsduellen stellen den bislang drittschlechtesten Liga-Wert dar.

Personell hat sich die Situation bei den Schmachtendorfern entspannt. Die angeschlagenen Masaya Sasaki, Maximilian Abel und Celil Kuzu kamen schon beim 2:2 gegen den VfB Bottrop zum Einsatz und stehen heute Abend auch wieder zur Verfügung.

Tim Falkenreck hat seine Sperre abgesessen und dürfte wieder der Startelf angehören. Mahmoud Nuno El-Dorr ist ebenfalls wieder eine Option, aber vermutlich nicht für die Anfangsformation. Auch Guido Can-Brühl und Daniel Morakinyo haben sich einsatzbereit gemeldet. Nur auf die Langzeitverletzten Justin Wunder und Samuel Kahnert sowie den beruflich verhinderten Steffen Murke kann Ratkowski nicht zurückgreifen.

„Mit Scherpenberg wartet natürlich ein richtiges Kaliber auf uns. Aber wir sind gut drauf und wollen nach dem guten Saisonstart natürlich weiter punkten“, zeigt sich der 40-jährige frühere Stürmer zuversichtlich.

