Ehemaliger RWO-Kicker Jung wird ein dreiblättriges Kleeblatt

Oberhausen. Gideon Jung ging von RWO zum HSV und löste jetzt seinen Vertrag auf. Einig geworden ist er nun mit Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth.

Erst das vierblättrige Kleeblatt, jetzt das dreiblättrige und dazwischen war Hamburg: Nach sieben Jahren beim Hamburger SV trennten sich im Sommer die Wege des Klubs und Abwehrspieler Gideon Jung. Der ehemalige RWO-Spieler kam mit dem Zweitligisten über eine Vertragsauflösung überein, soll nach Vernehmen der Bild-Zeitung dafür 500.000 Euro kassiert haben und wird demnächst wieder in der Fußball-Bundesliga zu sehen sein.

Die Spielvereinigung Greuther Fürth hat Jung unter Vertrag genommen. Der 26-jährige gebürtige Düsseldorfer erhält bei den „falschen“ Kleeblättern einen Arbeitsvertrag über zwei Jahre bis zum 30. Juni 2023. Jung spielte für Rot-Weiß Oberhausen in der U19, der zweiten Mannschaft und den Profis von 2012 bis 2014 und kam danach auf 78 Bundesliga-Spiele und 55 Zweitliga-Partien für die Hanseaten.

Noch einmal richtig durchstarten

Die letzten sieben Jahre verbrachte der Innenverteidiger, der auch auf der Sechs spielen kann, in Hamburg. „Gideon will bei uns wieder richtig durchstarten und weiß, was uns in der ersten Liga erwartet. Seine Variabilität, gepaart mit seiner Erfahrung werden uns sehr gut tun und er passt auch charakterlich hervorragend in unsere Truppe“, erklärt Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi auf der vereinseigenen Internetseite.

Jung wurde vor vier Jahren mit der deutschen U21-Nationalmannschaft Europameister und verfügt mit seinen 1,89 Metern über ein richtiges Gardemaß. „Er ist kopfball- und zweikampfstark und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechs spielen. Ich freue mich, dass wir ihn dabei haben“, sagt Fürths Trainer Stefan Leitl. Sein damaliger RWO-Trainer Peter Kunkel drückte es plastischer aus: „Er hat spitze Knochen.“

Freude über Wechsel in die Bundesliga

In Fürth wird Jung künftig mit der Rückennummer 23 auflaufen: „Ich freue mich so sehr, dass der Wechsel geklappt hat. Ich habe in den Gesprächen gemerkt, mit welcher Leidenschaft und Professionalität die Verantwortlichen in Fürth agieren und genau das hat auch die Mannschaft in der vergangenen Saison verkörpert.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen