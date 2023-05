Egbert Spickenbom: „Die Mannschaft hat sich gut verkauft“

Oberhausen. Die Volleyballerinnen des Turnerbund Osterfeld haben den erhofften Aufstieg in die Verbandsliga in der Regelation knapp verpasst.

Die Volleyballerinnen des Turnerbund Osterfeld haben den Aufstieg in die Verbandsliga knapp verpasst. Zwar gewann die Mannschaft von Trainer Egbert Spickenbom das erste Relegationsspiel gegen die TG Schwelm mit 3:1, musste sich aber einen Tag später TuS 08 Lintorf mit 1:3 geschlagen geben. So fehlte am Ende nur ein Satzgewinn zur Realisierung des Aufstiegstraum.

Beim Absteiger aus der Verbandsliga Schwelm ging der erste Satz klar an die Osterfelderinnen. Vor allem die starken Angaben von Evelyn Pilawa sorgten frühzeitig für viele Punkte. Was dann noch zurückkommen sollte, blieb oft im Block von Marnie Noska und Pilawa hängen. Im zweiten Satz nahm das Team aus Oberhausen sich eine Auszeit und Schwelm gewann den Satz deutlich. Doch der Turnerbund fand wieder zurück in die Spur und sicherte sich die Sätze drei und vier zum 3:1-Erfolg.

Am Tag danach ging es dann vor heimischen Publikum gegen Linforf weiter. Auch dort legte die Mannschaft von Trainer Spickenbom einen guten Start hin. Wieder gelangen die Angaben und der Block erledigte den Rest. Vor allem in der Abwehr stürzte sich Liberia Julia Freyth in jeden Ball und machte wohl das Spiel ihres Lebens. Allerdings war der Angriff nicht so durchschlagend. Dennoch ging der erste Satz klar an den Turnerbund.

Turnerbund Osterfeld: Am Ende fehlt ein Satzgewinn

In der Folge steigerten sich die Gäste aus Ratingen, ließen nur noch wenig zu und holten sich Satz Nummer zwei. Noch deutlicher wurde es in den Sätzen drei und vier, so dass sich Osterfeld mit 1:3 geschlagen geben musste.

Im letzten Spiel besiegten das Team aus Schwelm TuS Lintorf mit 3:0. Somit schaffte Schwelm durch einen mehr gewonnen Satz im Vergleich zu den Oberhausenerinnen den Verbandsliga-Aufstieg.

„Insgesamt ist es natürlich schade, dass wir nicht aus eigenen Kraft den Aufstieg geschafft haben, andererseits muss man aber auch eingestehen, dass Ratingen gegen uns besser war. Die Mannschaft hat sich gut verkauft und die Verbandsliga-Mannschaft klar besiegt. Jetzt wird erst mal regeneriert und dann die neue Saison geplant,“ sagt Spickenbom.

Tbd: Freyth, Duk, Siegburg, Hamsagic, Noska, Fuhrmann, Lischka, Pilawa, Golsong, Schwarz, Westpahl.

