Drittligist SC Buschhausen 1912 klettert auf Rang zwei

Schon am Samstagabend hatte Tischtennis-Drittligist SC Buschhausen 1912 seine Ausbeute aus den Spielen „nördlich von Hannover“ um ein vielfaches erhöht. Der SV Siek wurde mit 7:1 geschlagen, Sonntag folgte ein überzeugendes 6:2 bei der TSV Schwarzenbek. Die Zwölfer sind nach drei Spielen ungeschlagen und schrauben sich in der Tabelle auf den zweiten Platz.

„Kein Grund jetzt zu denken, dass die Bäume in den Himmel wachsen. Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen jetzt vor allen Dingen Rhythmus bekommen“, erklärt Manager Michael Lange. Siek hatte im Vorfeld gedroht, nicht antreten zu können, weil nicht alle Spieler auflaufen können, letztlich mussten sie nur auf Spitzenspieler Konstantin Chernov verzichten. Auch Buschhausen verzichtete auf den angeschlagenen Thomas Pellny und Lange stellt klar: „Da fehlt mir aktuell auch das Mitleid.“

Im Vorfeld wurde viel gejammert, am Ende war es fast die Bestbesetzung, die gegen die Zwölfer kein Land sah. Christian Strack rückte ins obere Paarkreuz und siegte gegen Owen Cathcart mit 3:1, Michael Servaty legte mit 3:0 gegen Rimas Lesiv nicht minder beeindruckend nach. Manuel Kupfer hatte in seinem Auftakt in die Saison weniger Glück gegen Matas Vilkas, Genia Milchin ließ beim 3:0 gegen Michael Zibell nichts anbrennen. Mit dem 3:1 waren die Weichen schon auf Sieg gestellt, im zweiten Durchgang hatte Strack noch über fünf Sätze zu gehen, ansonsten war der Sieg mit 23:9-Sätzen völlig verdient.

Außerdem konnten die Buschhausener Pellny schonen, der nach entsprechendem Coronatest trotz ordentlicher Erkältung zum Wochenanfang für den Sonntag sehr wichtig war. Daniel Kleinter hatte mit 3:0 klar das Nachsehen, Servaty legte mit 3:1 gegen Frederik Spreckelsen nach. Bei Milchin sah alles schon nach der Vorentscheidung aus, doch Moritz Spreckelsen gewann in fünf Sätzen. Weil Strack gegen Sören Wegner leer ausging waren die Karten neu gemischt. „Sie sind eben eine Mannschaft“, lobt Lange die Gastgeber. Doch gegen die geschlossene Mannschaftsleistung der Gäste waren sie nicht gewappnet. Servaty, Pellny - erneut 3:0 - und Strack gaben nur einen Satz ab und sicherten vorzeitig den Sieg. Milchin musste gegen Wegner seine letzten Körner noch in den Ring werfen und konnte im fünften Satz mit 11:3 aber doch einen souveränen Sieg einfahren.

„Wir steigen jetzt in den Siegerbus“, machte sich Lange mit dem Team gut gelaunt auf die Rückfahrt. Zwei Heimspiele an den nächsten beiden Wochenenden, dazu dann ein Doppelspieltag im Norden Anfang November stehen als nächstes an. „Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung, Thomas Pellny muss mit seinen beiden 3:0-Siegen am Sonntag noch einmal hervorgehoben werden, genau dafür haben wir uns mit ihm verstärkt“, gibts vom Chef noch ein Sonderlob.