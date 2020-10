Drei Führungswechsel, kein Sieger: BWO holt ersten Punkt

Oberhausen. Kurioses 3:3 in Klosterhardt. 06/07 dreht nach 0:2-Rückstand bei den Sportfreunden Königshardt auf. Adler gut, aber ohne Punkt.

Eine Achterbahn der Gefühle durchliefen in der Fußball-Bezirksliga Gastgeber Arminia Klosterhardt II und BW Oberhausen, am Ende stand ein 3:3 (1:2)

Gajendran Balamurali brachte die Hausherren bereits in der 4. Minute in Führung, doch dann zeigte das Schlusslicht eine gute Moral und übernahm mehr und mehr das Kommando. „Das sah schon mehr nach Fußball aus als zuletzt“, freute sich BWO-Trainer Marko Schmidt über die gut herausgespielten Tore von Marco Praßni (27.) und Burak Ocak kurz vor dem Seitenwechsel.

Entsprechend selbstbewusst kamen die Gäste aus der Kabine und wollten den dritten Treffer nachlegen. Doch jetzt kippte die Partie erneut, weil wieder die Klosterhardter den besseren Start erwischten. Tobias Quast gelang schnell der Ausgleich und nach knapp einer Stunde brachte der erst gerade eingewechselte Sharon Musa die Arminen wieder in Führung. Nun sah alles wieder nach dem erwarteten Sieg gegen die zuvor noch punktlosen Liricher aus, doch die Klosterhardter versäumten es, den berühmten Sack zuzumachen. Die Gäste blieben im Spiel und durften sich kurz vor dem Ende noch über den Ausgleich freuen. Baris Karacali wurde auf dem Weg zum Tor im Strafraum von Alexander Ristau gefällt und verwandelte anschließend selbst den Strafstoß zum Endstand.

SF Königshardt –

Sterkrade 06/07 2:4 (2:0)

Zwei grundverschiedene Halbzeiten sahen die Zuschauer am Pfälzer Graben. „Wenn wir mit 6:0 in die Pause gehen, ist Sterkrade gut bedient“, sah SFK-Coach Richard Zander eine starke erste Hälfte seiner Mannschaft, die allerdings nur die beiden Tore durch Amet Zeki und Denis Karic per Elfmeter schoss. Auf der Gegenseite hielt 06/07-Keeper Denis Swiatkowski sein Team mit mehreren Paraden im Spiel, das sich nach dem Wechsel komplett drehte.

In der Sterkrader Kabine wurde es laut und Trainer Lars Mühlbauer nahm drei Wechsel vor. „Die erste Hälfte war überhaupt nichts, aber dann hat die Mannschaft gegen einen guten Gegner eine richtig starke Moral gezeigt“, freute sich Mühlbauer über die Reaktion seiner Schützlinge. Der gekommene Adem Aslan und Gerrit Kriegisch hatten nach noch nicht einmal einer Stunde zum 2:2 ausgeglichen. Als dann auch noch Moritz Wegener bei SFK mit Gelb-Rot vom Platz flog, hatten die Gäste endgültig Oberwasser. Erneut Kriegisch traf zum 2:3 und Robin Papert machte in der Nachspielzeit aus abseitsverdächtiger Position den Deckel drauf. Für die Sportfreunde sieht es damit erst einmal düster aus, doch Mühlbauer machte seinem ehemaligen Klub Mut. „Die Königshardter haben eine intakte Truppe und kommen da wieder raus, ganz klar“, ist er überzeugt.

Rhenania Bottrop –

Adler Osterfeld 5:2 (1:1)

Zwar ohne Punkte, aber alles andere enttäuscht traten die Osterfelder die kurze Rückfahrt nach der Partie an. „Ich werde heute Abend trotz Niederlage zufrieden ein Fläschchen Bier trinken, das habe ich eine Ewigkeit nicht mehr gemacht“, war Trainer Udo Hauner mit der Leistung seiner Schützlinge richtig zufrieden. Die Höhe der Niederlage täuscht darüber hinweg, dass für die Gäste durchaus etwas zu holen war. Zweimal glichen Leo Prinz und Sven Matuszzak die Bottroper Führung aus und nach dem 2:2 stand die Partie kurz davor, zugunsten der Osterfelder zu kippen. Doch ein kapitaler Fehlpass im Aufbau führte zur dritten Bottroper Führung, die sie sich dann nicht mehr nehmen ließen. „Das war unser bislang bestes Spiel, aber Rhenania hat eine enorme individuelle Klasse, die das Spiel dann entschieden hat“, so Hauner.

Wie berichtet wurde die Partie SW Alstaden gegen GA Möllen wegen zwei Corona-Fällen beim Gast Glückauf abgesagt.