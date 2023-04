Doppel-Wumms durch Caro Heuser auf der Wedau

Duisburg/Oberhausen. Kanu-Rennsportlerin Caroline Heuser vom AKC gewinnt die DKV-Junioren-Rangliste mit zwei Einzelsiegen und einem zweiten Rang.

Mit einem zweiten Platz über die 200 m-Sprintdistanz sowie zwei Siegen im Einerkajak über die 500 m-Strecken beendete Caroline Heuser vom AKC Oberhausen die Junioren-Sichtung des Deutschen Kanu-Verbandes mit dem ersten Platz in der Gesamtwertung.

Am Freitagmorgen gut mit einem Start-Ziel-Sieg im Vorlauf über 200 m in die Veranstaltung hinein gestartet, musste die 16-Jährige nachmittags einen Dämpfer hinnehmen.

Heuser erklärt: „Der Starter war von seinem bisherigen Rhythmus in der Ansage „ready-set-go“ abgewichen, die Pause zwischen „set“ und „go“ war deutlich länger als in den Starts vorher. Dadurch bin ich etwas zu früh los und erst einmal voll in die Anlage hinein gerauscht, das hat eine Menge Zeit gekostet. Schön, dass es trotzdem für den zweiten Platz gereicht hat.“

Den Fauxpas bügelte sie mit einem Doppelsieg über die 500 m-Distanzen am Samstag und Sonntag wieder mehr als deutlich aus. Gut vorbereitet und mit einer langen Pause nach ihrem Vorlaufsieg gut erholt etablierte sich die Alstadenerin in der Nachstartphase in der Spitze des Feldes und setzte sich nach 200 Metern Stück für Stück weiter nach vorne von der Konkurrenz ab. Im Ziel siegte sie in einer Zeit von 1:54 Minuten und gut 2,5 Sekunden vor dem nächstfolgenden Boot. Mit Spannung wurde das zweite 500 m-Rennen am Sonntag erwartet.

Fauxpas überzeugend ausgebügelt

Auch hier war sie mit einem Vorlaufsieg direkt ins Finale gefahren, die Rennen und Anspannung der Vortage machten sich jedoch langsam bemerkbar. Im Finale in der Mitte des Feldes auf Bahn 5 liegend, erwischte Heuser einen guten Start und hielt Anschluss an die in Führung gegangene WM-Dritte des Vorjahres, Finja Hermanussen aus Limmer. Schnell und früh auf Streckentempo gegangen schloss Heuser zu Hermanussen auf, so dass beide gleichauf die 200 m-Marke passierten. Beim Durchfahren der 250 m setzte sich Caroline Heuser dann an die Spitze des Feldes und beendete das Rennen in sagenhaften 1:52 Minuten mit rund einer Sekunde Vorsprung als Siegerin.

Weiter geht es für Heuser in zwei Wochen mit einem kurzen Vorbereitungslehrgang im tschechischen Racice, gefolgt von der internationalen Regatta Bratislava/Slowakei als internationale Qualifikation.

Niklas Heuser vom AKC: „Das Ergebnis ist in Ordnung.“ Foto: Mark Saborny / Verein

Durchwachsen lief es für den für Essen startenden Alstadener Niklas Heuser. Mit einem zweiten Platz im B-Finale über die 500 m noch gut auf Kurs U23-Weltmeisterschaften liegend, konnte er im zweiten 500 m-Rennen nicht an die gute Leistung des Vortages anschließen und erreichte hier das C-Finale. „Ich bin gerade im Abschluss meiner Ausbildung, mir fehlen dieses Jahr in Vergleich zur Konkurrenz gut 1000- 1200 Kilometer Grundlagenarbeit. Drei bis fünf Warmwassertrainingslager zwischen Oktober und Ostern sind nicht drin, das macht sich deutlich bemerkbar“ so der 21-Jährige.

„Derzeit spiele ich mit dem Gedanken, im Anschluss an meine Ausbildung Teilzeit zu beantragen, dann werden wir weiter sehen. Ich habe richtig Lust, aber hier muss man realistisch sein – ich trete als Hobbysportler gegen Berufssportler an. Von daher geht das Ergebnis schon in Ordnung so.“

