DM-Gold für die Holtener Kämpfer Grieß und Struck

Oberhausen. Die Kämpfer des JT Holten glänzten bei der Ü30-DM. Samstag steht in der 2. Bundesliga ein Spitzenduell gegen Gladbach an.

Michael Grieß vom Judo-Team Holten hat bei den Deutschen Einzelmeisterschaften der Männer Ü30 in Bad Ems Gold gewonnen. Eine weitere Goldmedaille ging an den Aschaffenburger Christian Struck, der in dieser Saison auch einige Bundesliga-Kämpfe für das JTH bestreitet.

Zum Abschluss des Judo-Festivals fanden die Deutschen Meisterschaften der Männer und Frauen Ü30 statt. Unter den insgesamt 400 Startern aus dem gesamten Bundesgebiet war auch der Holtener Grieß. Er startete in der M2 -90kg und hatte vier Kämpfe zu absolvieren. Drei davon gewann er vorzeitig mit Ippon, einer ging über die volle Kampfzeit.

Struck (als Gast-Kämpfer der DJK Aschaffenburg im Holtener Bundesliga-Team) kämpfte in der M1 -100kg und musste dreimal auf die Matte. Er konnte einen Kampf vorzeitig mit Ippon für sich entscheiden, die beiden anderen gewann er jeweils mit einer Waza-ari-Wertung nach Ende der regulären Kampfzeit. So hieß es für beide Judoka am Ende Gold.

Mehr unter www.judo-team-holten.de.

Am kommenden Samstag, 3. Juni, trifft das zweitplatzierte Judo-Team Holten auf Zweitliga-Tabellenführer JC Mönchengladbach. Es ist bereits das dritte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. Am Anfang stand eine schmerzhafte 3:4-Niederlage, beim zweiten Aufeinandertreffen erkämpfte sich das JTH in einem wahren Kraftakt ein 7:7-Unentschieden.

Spitzenjudo Samstag in der Stolz-Halle

Folgt nun der erste Sieg gegen Gladbach? Das Spitzentreffen in Holten beginnt um 14 Uhr in der Günther-Stolz-Halle am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Sterkrade an der Wilhelmstraße.

