DJK Arminia Klosterhardt feiert 100. Geburtstag groß im Zelt

Oberhausen. Die Heidekirche war wegen der Akustik nicht geeignet für die Konzerte zum 100. der DJK Arminia. Jetzt gibt es Stars im Festzelt.

Bei schwierigen Gängen zum Arzt wird immer empfohlen, mehrere Fachmeinungen einzuholen. Bei Tontechnikern, so scheint es, empfiehlt sich das auch. Ursprünglich hatte die DJK Arminia Klosterhardt vor, ihren 100. Geburtstag musikalisch mit drei großen Konzerten sowie diversen anderen Feierlichkeiten in der Heidekirche Osterfeld zu feiern. Die Klosterhardter waren stolz darauf, die Kirche als einzigen Unterhaltungsakt bespielen zu dürfen, bevor die nach ihrer Ruhigstellung schon vor Jahren nun zur Sportkirche für Kletterer umgewidmet werden sollte Die Arminen versprachen sich davon tolle Atmosphäre und Exklusivität zu ihrem großen Wiegenfest.

Und befragten dann mit ihrem Organisationsstab um die Reuschenbach-Brüder und den Arminia-Vorstand doch sicherheitshalber mal Tontechniker, um die Akustik des ehemaligen Gotteshauses zu durchmessen. Zwei Firmen aus Düsseldorf und Köln gaben grünes Licht. Dennoch, Arminia fragte nach einer dritten Stimme: Die Technik-Experten der Kölner Gruppe Brings, ohne Frage Höhepunkt der Festwoche, traten dann voll auf die Bremse. Sie sagten: Nein, das geht gar nicht, sie machen sich die ganze Veranstaltung kaputt. Nicht aussteuerbarer Klang, viel Hall, störende Kirchenbänke.

Die Arminen tagten und entschieden. Martin Reuschenbach gab dann für das Orga-Team bekannt: „Dann haben wir gerade noch rechtzeitig die Reißleine gezogen und alles umgeworfen.“

Am Ende waren alle erleichtert

Die Termine bleiben, die Eintrittspreise auch. Aber die ganze Festwoche wird aus der Heidekirche in ein Festzelt auf dem Gelände des Tbd. Osterfeld am Friesenhügel verlegt. „Das kostet uns ein bisschen mehr, gibt aber die Sicherheit, dass alle Konzerte tontechnisch gut rüberkommen und die Zuschauer:innen begeistern werden“, sind die Arminen erleichtert. Auch die Brings-Techniker gaben grünes Licht, haben sie doch umfangreiche Festzelt-Erfahrung, so bei den Arminen zu deren 90. Geburtstag.

Das große Programm der Arminia-Festwoche

Die Festwoche steigt von Freitag, 29. September, bis Sonntag, 8. Oktober am Hans-Wagner-Weg und im Festzelt Kapellenstraße.

Preise, Oktoberfest mit „AllGeier“, 30. September: 20 Euro; Brings-Konzert, 2. Oktober : 33 Euro; Toten Ärzte-Band 7. Oktober: 20 Euro. VVK: Sparkassen-Zweigstellen Osterfeld, Westfälische Straße und Sterkrader Tor.

Freitag, 29. September, 17 Uhr: Eröffnung der Festwoche mit Sport und „Treffen der Arminen und friends aus 100 Jahren“.

Samstag, 30. September, 11 Uhr, offizieller Festakt 100 Jahre im Zelt Friesenhügel; ab 19 Uhr: Oktoberfest (Einlass 17.30).

Hans-Wagner-Weg, 13 Uhr: Meisterschaftsspiele.

Sonntag, 1. Oktober, 11 Uhr: Osterfelder Festgottesdienst

Hans-Wagner-Weg, 13 Uhr: Meisterschaftsspiele.

Montag, 2. Oktober, 18.30, Festzelt: „Einsingen der Gäste“ mit Klaus Buschke, 20.30 Uhr: Brings; ab 23 Uhr: “After-Show-Party”.

Dienstag, 3. Oktober, Hans-Wagner-Weg, 9-16: Tag des Jugendfußballs, 17 Jubiläumsspiel Arminia – RWO.

Freitag, 6. Oktober, Hans-Wagner-Weg, 17: Fußball Jugend, Senioren.

Samstag, 7. Oktober, 10: Fußball Jugend, Senioren.

Festzelt, 18.30: Vorgruppe „Maverick“, 20.30: „Die Toten Ärzte“, 23.30: „After-Show-Party“

Sonntag, 8. Oktober, Hans-Wagner, Ausklang mit Fußball.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen