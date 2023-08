Oberhausen. Die Anfänge des Oberhauseners lagen bei bei Arminia Lirich und RWO. Beim HSV wurde er Nationalspieler, Montag wird er 70.

Der gebürtige Oberhausener Ditmar Jakobs feiert Montag seinen 70. Geburtstag. Der ehemalige Nationalspieler fand als Jugendspieler von Arminia Lirich im Verlauf seiner Karriere zunächst zu RWO und gab als 18-Jähriger sein Debüt in der Bundesliga beim 5:2 gegen Hertha BSC am 30. Spieltag der Saison 71/72. Er wurde bald zum Leistungsträger, konnt den Abstieg aber nicht verhindern. Er blieb zunächst bei RWO, wechselte dann aber zu Tennis Borussia Berlin und später zum MSV, wo er endgültig zum Abwehrspieler umfunktioniert wurde. Folgend war er beim HSV erfolgreich, kam bis 1990 auf insgesamt 537 Bundesliga-Spiele in der Rolle des klassischen Vorstoppers.

Größte Erfolge mit dem HSV gefeiert

Mit den Hanseaten kam seine erfolgreichste Zeit als Profi. 1982 und 1983 wurde der HSV Deutscher Meister, vier Jahre später folgte der Sieg im Europapokal der Landesmeister. Mit der Nationalmannschaft nahm Jakobs an der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko teil und wurde Vizeweltmeister. Insgesamt bestritt er zwischen 1980 und 1986 20 Länderspiele.

Seine Karriere endete am 20. September 1989 im HSV-Heimspiel gegen Werder Bremen, als er sich an einem defekten Karabinerhaken verfing und bleibende Schäden davontrug. Er lebte und arbeitete später bis heute in Hamburg.

