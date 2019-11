Oberliga, Damen

TV Biefang –

Eintracht Duisburg Sa 17.30

Da werden die TVB-Damen ein dickes Brett zu bohren haben. Der souveräne Aufsteiger ist längst in der neuen Liga angekommen, belegt aktuell den sechsten Rang. Ein nicht unerheblicher Verdienst von Janosch Greinert. „Er ist ein Trainerfuchs. Großer Respekt dafür, was Janosch diesem Team an Struktur und Stabilität gegeben hat“, lobt Dieter Schölwer den Trainerkollegen. Die Biefangerinnen bauen morgen gewohnt auf ihre Heimstärke (drei Siege, ein Unentschieden). „Ich rechne fest mit einem Duell auf Augenhöhe. Die Tagesform wird eine Rolle spielen“, rechnet Schölwer mit spannenden 60 Minuten. Pia Steinzen, die sich beim Sieg bei der GSG Duisburg vor zwei Wochen den Finger ausgekugelt hatte, könnte wieder eine Option sein. Schölwer: „Wir warten bei Pia bis zuletzt ab, gehen aber auf keinen Fall ein Risiko ein.“





Verbandsliga Herren

TSV Kaldenkirchen –

HSG RW O TV Sa 19

„Leider fragt am Ende keiner nach einem großen Kampf, sondern nur nach Punkten. Aber wir sind unter Wert geschlagen worden“, reflektiert Krzysztof Szargiej noch einmal die Niederlage gegen Spitzenreiter Geistenbeck. Als die Kräfte bei den Rot-Weißen drastisch schwanden, waren die Gladbacher mit ihrer vollen Kapelle zur Stelle.

Szargiej: „Die kommen mit 14 fitten Spielern. Bei uns spielen Woche für Woche anders gelagerte Umstände mit, weil immer wieder Leute ausfallen. Das macht es so verdammt schwierig.“ Für das Gastspiel beim Tabellendritten sind die Vorzeichen nicht besser. Neben den weiter verletzt ausfallenden Patrick Janduda und Jörn Grieger hat sich Abwehrchef Tobi Schindler erst einmal in den Urlaub verabschiedet. „Wir werden unser Bestes geben“, bleibt Szargiej positiv..

Verbandsliga Damen

TV Biefang II –

TV Ratingen Sa 15.30

Den spielfreien Totensonntag verband das Schlusslicht bewusst mit einer Woche ohne jegliches Training. „Die Mädels sollten mal durchschnaufen und die Köpfe frei bekommen. Ich habe der Mannschaft aber erst jetzt wieder eingetrichtert, dass es so wie zuletzt nicht weitergehen kann“, erwartet der TVB-Coach jetzt in der Halle Biefang eine deutliche Steigerung in Sachen Einsatz, Willen und Laufbereitschaft. „Das muss jeder Spielerin klar sein. Sie können es ja, müssen es aber auch endlich auf die ‚Platte’ bringen.“ Dana Kunz droht krankheitsbedingt auszufallen.





Landesliga Herren

TV Biefang –

TV Issum Sa 19.30

Wir haben und spüren keinen Druck. Die Jungs können befreit aufspielen“, sagt Christian Hoffmeister vor dem Spiel in der Halle Biefang gegen den Zweiten. Wer den TVB-Coach besser kennt, weiß, dass der etwas ausheckt. „Wir dürfen Issum nicht viel anbieten und müssen versuchen, unser Spiel konzentriert durchzubringen.“ Nicht mit dabei sind Mittelmann Yannick Schröder (Urlaub) und der verletzte Abwehrstratege Vilas Volmer (verletzt).





TB Oberhausen –

VfB Homberg II So 13.15

Der TBO-Trupp ist mittlerweile am Tabellenende angekommen. Da aber gehört das Team von Tim Kullmann seiner Ansicht nach nicht hin. „Der Kellerplatz spiegelt einfach nicht unser grundsätzliches Leistungsvermögen wider. Wir hatten bisher nicht sonderlich viel Glück. Die Anzahl der miesen Tage muss auch endlich mal aufgebraucht sein“, versucht sich der Linienchef ein Stück weit in Zweckoptimismus. Gegen den starken Tabellendritten braucht es in der Jansen-Halle mehr als nur eine solide Leistung.