Dieter Schölwer fordert von TVB-Frauen Cleverness

Oberhausen. Damen-Oberligist TV Biefang empfängt Aufsteiger Gartenstadt und sollte sich mit Routine und Erfahrung erfolgreich aus der Affäre ziehen.

Oberliga, Damen: TV Biefang – SSV Gartenstadt (So 16): „Gartenstadt ist nicht der typische Aufsteiger. Sie verfügen über ausreichend Oberliga-Erfahrung“, weiß Dieter Schölwer, dass der kommende Gegner seine Mannschaft in der Halle Biefang Sonntag fordern wird.

Unter der Woche musste der TVB-Übungsleiter die junge Biefanger Garde aufpäppeln. „Unsere Talente hatten an der Niederlage in Düsseldorf etwas zu knacken. Ein gutes Zeichen, weil sie sich damit nicht einfach so abfinden wollen“, begrüßt Schölwer die Charakterstärke des Nachwuchses. Gegen die Krefelder Gäste komme es darauf an, „dass wir unser Spiel durchbringen, Ruhe bewahren und clever agieren.“

Teresa Geukes ist die einzige etatmäßige Torhüterin, da Isabell Groß (krank) und Anneke Magera (Urlaub) ausfallen. Jessica Hegemann (Oberschenkelzerrung) und die gesundheitlich angeschlagene Lucia Kämpker stehen auf der Kippe. Katharina Sprick ist an Bord.

HC.RWO soll bei der HSG eine Reaktion zeigen

Verbandsliga, Herren: HSG VeRuKa – HC. RWO 22/88 (Sa 19): Den mehr als schwachen Auftritt gegen die HSG Mülheim/Styrum hat Lars Jankowski auch mit etwas Abstand noch nicht gänzlich abschütteln können. „Wir haben naiv wie eine Jugendmannschaft gespielt und hatten keinerlei Einstellung. Die braucht es aber, denn ansonsten gewinnst du in dieser Liga keinen Blumentopf“, findet der HC. RWO-Trainer in der Nachbetrachtung noch einmal deutliche Worte.

Für das Gastspiel bei der verlustpunktfreien und ambitionierten HSG bedarf es Samstag in vielen Bereichen eine Steigerung. Jankowski: „Einsatzwillen und eine gesunde Körpersprache sind nicht zu viel verlangt. Diese Basics will ich mindestens sehen.“

TVB-Frauen II wollen den zweiten Saisonsieg

Verbandsliga, Damen: TV Biefang II – TuS Lintfort II (Sa 15.30): Die Niederlage in Dümpten war ein Stück weit auch hausgemacht. Die TVB-Frauen nehmen sich während den Spielen einfach zu viele Auszeiten und bekommen ihre Fehlerquote nicht gedrosselt. „Das müssen wir aber unbedingt. Sonst wird’s schwer. Ich erwarte am Samstag eine Reaktion und hoffe nebenher auf unsere Heimstärke“, möchte Christian „Buddy“ Nordmann den zweiten Saisonsieg in Angriff nehmen.

Die dünne Personaldecke erfordert es, dass der TVB-Coach wohl mehr als nur eine Nachwuchsspielerin ins Boot der Reserve holt.

Landesliga, Herren: TV Biefang – MTV Rheinwacht Dinslaken II (Sa 19.30):Jörg Schwarz ist aktuell nicht zu beneiden. Nach der verdienten Pleite im Derby beim TBO wird sich der TVB-Linienchef etwas einfallen lassen müssen, um der verlustpunktfreien MTV-Reserve einigermaßen beikommen zu können.

MTV Rheinwacht fordert Biefang-Herren voll

„Sie spielen den attraktivsten und schnellsten Handball in der Liga. Nur mit der klassischen 6:0-Abwehrformatiuon werden wir Rheinwacht nicht vor Probleme stellen können. Dazu muss unser Rückzugsverhalten passen“, fordert Schwarz Variabilität und Laufbereitschaft ein. Personell sieht’s wiederholt ziemlich mau aus. Für Keeper Richie Kleinelsen und Christoph Guth wird’s noch nicht reichen. Vilas Vollmer, Fabian Rösgen und Dominik Rosin sind im Urlaub.

DJK Adler 07 Bottrop – TB Oberhausen verlegt: Wegen mehrerer Krankheitsfälle aufseiten des TBO wurde die Partie abgesetzt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Landesliga, Damen: TV Aldekerk III – TB Oberhausen (Sa 14): Der Name Aldekerk steht traditionell für gehobene Handball-Qualität. Ob dies auch auf die Drittvertretung der Gastgeberinnen zutrifft, vermag Peter Funck nicht zu beurteilen. „Wir wissen nur, dass da mit Harz gespielt wird. Für uns ist das erst mal ein Nachteil. Denn meine Mädels bekommen damit Probleme im Zusammenspiel“, sind die bevorstehenden 60 Minuten für den TBO-Übungsleiter eine schwere Aufgabe. „Nichtsdestotrotz müssen wir wieder mit voller Konsequenz bei der Sache sein.“ Ines Ceraulo ist für ein halbes Jahr raus: Praxissemester in Frankreich.

