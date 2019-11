Die Tradition bei RWO wollen sie pflegen

Ihren Verein, den kennen sie: Das ist der SC Rot-Weiß, aber die „Untergliederung“, der sie daneben angehören, hieß mal „Kameradschaft der Alten“ und mal „Traditionsgemeinschaft“. Derzeit steht auf ihrem Briefbogen links das Kleeblatt-Wappen, in der Mitte „Traditionsgemeinschaft“, rechtsaußen „KDA“. Heinrich Schütze, allgemein bekannt unter seinem Rufnamen „Kaffee-Hein“ grummelt: „Is’ doch egal, aber Kameradschaft der Alten, find’ ich doof. Wie sich das anhört: ‘Alte’.“ Kaffee-Hein ist erst Anfang 80. Jetzt wird die vielnamige Einrichtung immerhin 60 Jahre alt, was den Vorteil hat, dass die meisten sich noch an alte Zeiten erinnern können.

Früher nämlich musste man 50 Jahre alt sein, um hier überhaupt Mitglied werden zu dürfen. Das gilt wohl immer noch so, aber mindestens zwei gibt es, die hatten das halbe Jahrhundert noch nicht vollendet und durften schon bei den „Alten“ sitzen. Darum ging es einst wohl auch: Dass man da sitzen durfte, wo sich überaus honorige Herren an jedem Donnerstag trafen. Das geschah in den Anfängen noch bei Fritz am Altmarkt, später im Klubhaus an der Landwehr, dann wechselten die Lokale, und derzeit ist das „Vereinsheim von 1904“ im Schatten des Stadions das Domizil.

Gewisse Bürgerlichkeit wurde gepflegt

Die trotz Namens und Einrichtung überaus junge Versammlungsstätte hätte den Gründern nicht wirklich gepasst, denn man legte Wert auf eine gewisse Bürgerlichkeit. Gründer waren Edmund Hendus, der zu den Wegbereitern des Stadions Niederrhein gehörte und Karl Ternieden, dessen Bruder „Teddy“ zur deutschen Schiedsrichter-Elite gehörte und ein angesehener Anwalt war.

Die Tradition wollten sie pflegen und am Abend nach einem aktiven Leben das sportliche Treiben eher vom behaglichen Gasthaus aus kommentieren als auf zugigen Rängen und von Wind und Wetter umweht.

Männer wie Konny Pick, Willi Bolten und Ernst Wiese, Heinz und Herbert Kron gehörten dazu, und im Klubhaus wagte niemand, sich in einem der Polsterstühle am klobigen Stammtisch niederzulassen, bevor Peter „Pascha“ Maaßen erschienen war. Das änderte sich ein wenig, als Hermann Schulz Präsident war, da wartete dann schon der Theologie- und Philosophie-Professor Georg Scherer auf ihn am Tisch, und Schulz pflegte ohne große Umschweife und weltgeschichtliche Betrachtungen aufs Thema zu kommen. Das letzte Spiel und das nächste – Thema und Diskussionsstoff gibt es immer mehr als genug.

Alle eint das Kleeblatt

Das ist heute – und schon längst – anders. Die „Alten“ sind nicht mehr Geschäftsleute aus der City und auch nicht pensionierte Lehrer, sondern sie waren Facharbeiter und Handwerker, Bundesbahner und Versicherungsvertreter, und alle eint das Kleeblatt. Ihre ältesten Mitglieder sind Anwalt Fritz Steinebach und der einstige Oberligastürmer Günter Wittersheim, die schon die 90er Grenze überschritten haben. Dann kommt mit Willi Abel (88) der langjährige Jugendleiter, ein feiner Mensch mit ruhigem Wesen und immer um Mäßigung und Ausgleich bemüht.

Denn hoch her kann’s schon noch gehen, wenn man sich in Debatten über ein Tor – ob gegeben oder nicht, ob 1997 oder 2019 – verliert oder mal wieder beklagt, dass es die U23 nicht mehr gibt.

An Themen am donnerstäglichen Stammtisch, der den harten Kern der Gemeinschaft anzieht, mangelt es nicht, obwohl die Herren (Damen würden gern, wurden aber nie gesehen), mittlerweile Teile ihrer gemeinsamen Zeit auch mit aktuellen Bulletins von diversen Krankenbetten oder Berichten von Friedhöfen verbringen.

Wenn sie sich – in einem größeren Kreis – zur Feier des „60-Jährigen“ treffen, werden sie es wieder tun und ganz besonders an ihren Vorsitzenden denken. Bernd Rickers fehlt erkrankt seit Monaten. Er wäre so gern dabei.