Die Silver Stars Cheerleader peilen Titelverteidigung an

Die Silver Stars bei der Generalprobe in der Sporthalle Biefang in Oberhausen.

Oberhausen. Die Generalprobe sorgte für eine volle Biefanghalle. Nun wollen die Silver Stars Cheerleader am Wochenende bei den Landesmeisterschaften glänzen.

Wenn die Silver Stars Cheerleader am Wochenende bei den Landesmeisterschaften nur halb so viele Leute aus den Sitzen reißen, wie bei der Generalprobe am Mittwoch, dann sollte sich die Mission Titelverteidigung doch erfolgreich gestalten. Knapp 500 Leute sorgten dafür, dass die Biefanghalle fast aus allen Nähten platzte. „Bei den ganz Kleinen ist das natürlich zuckersüß, aber ab den Mini Stars merkt man sofort, dass das Hochleistungssport ist“, ist Buschhausens Vorstandsvorsitzender Michael Lange begeistert. Die Stars sind eine Abteilung des SC Buschhausen und in allen drei Altersklassen Titelverteidiger. „Das erklärte Ziel, sind drei Titel - fertig.“

Trainerin Jenny Gangfuß, seit 1996 im Verein aktiv, plant gemeinsam mit Denise Kettler zwei Monate lang die Choreographie, mit der am Samstag mindestens eine Wertung von Acht erreicht werden soll. „Das ist unser Anspruch, jedes Jahr eine Steigerung zu haben“, verrät die Trainerin. Denn nur zu gewinnen reicht nicht, es muss mindestens eine Wertung von 7,5 erreicht werden um zu den Deutschen zugelassen zu werden, womit sie allerdings nicht zufrieden wäre: „Wir wollen mit der besten Wertung zu den deutschen Meisterschaften.“ Überraschenden Besuch gab es derweil von der Gründerin Hazan Bora, die unter deren Führung Gangfuß die ersten Choreographien selbst einstudierte.

