Die Rollen im Derby RWE – RWO sind klar verteilt

Ausgeruht gegen überspielt – die Vorzeichen für Rot-Weiß Oberhausen vor dem Derby bei Rot-Weiss Essen vor 500 Besuchern könnten besser sein. Während RWO auf seinen kraftraubenden Heimsieg gegen Lotte zurückblickt, geht Essen, nach der Absage der Partie bei Borussia Mönchengladbach körperlich frischer in die Partie. Ein Umstand, dem RWO-Trainer Mike Terranova Samstag, 15.30 Uhr, im Stadion Essen Rechnung tragen will.

„Wir haben jetzt drei englische Wochen hinter uns, manche gehen wirklich auf dem Zahnfleisch.“ Trainers Zwickmühle ist es allerdings, dass er angesichts des Verletztenstandes nicht die freie Wahl hat, wem eine Pause gegönnt werden kann und wem nicht. Vincent Stenzel hat gerade erst wieder angefangen mit dem Training, wann Jerome Propheter zurück kommt, ist derzeit noch nicht abzusehen. Jeffrey Obst immerhin ist wieder voll im Training, drängt sich mit einem Jahr ohne Spielpraxis aber auch nicht unbedingt auf.

Keine Erholung nach dem Lotte-Spiel möglich

Aber Klagen ist Terranovas Sache nicht, zumal vor einem Derby gegen Essen: „Wir haben einen positiven Lauf und da wollen wir was mitnehmen. Wir hatten zwar kaum Erholung, haben darauf aber das Training abgestimmt.“

Aus dem Lotte-Spiel haben er und die Mannschaft vorwiegend positive Aspekte mitgenommen. So war die offensive Ausrichtung mit den beiden Kreativen Maik Odenthal und Raphael Steinmetz von Erfolg gekrönt, Bastian Müller gab den Taktgeber dahinter.

Das soll auch weitgehend gegen Essen gelten, wobei Terranova natürlich weiß, dass das kämpferische Element verstärkt hinzu kommen muss. „Wir werden aggressiv in die Zweikämpfe gehen.“ Dafür stehen in der neuformierten Dreierkette mit Leander Goralski, Tanju Öztürk und Pierre Fassnacht bewährte Fachkräfte zur Verfügung.

Aus einer starken Verteidigung auftrumpfen

Dazu kommen in der Rückwärtsbewegung die schnellen Dominik Reinert und Nils Winter, die auch starke Akzente in der Offensive setzen können. Mit Rückkehrer Shaibou Oubeyapwa sind die Außenbahnen in dieser Spielzeit vielversprechend besetzt. Wobei Oubeyapwa wie gegen Lotte durchaus im Strafraum auftauchen und Abschlussqualitäten zeigen soll.

Strategisch wird diese Partie eine der einfacheren für die Kleeblätter, denn Terranova sieht vor allem die Gastgeber in der Bringschuld: „Die müssen kommen, die haben den Druck, oben dabei zu bleiben.“

So sieht er seine Mannschaft in einer komfortablen Abwarte-Haltung, die er mit schnellem Umschaltspiel nutzen will. „Wir haben Respekt, wollen aber auf jeden Fall etwas mitbringen.“ Die positive Stimmung unterstreicht er mit einem typischen Terra-Satz: „Wir haben aus drei Spielen sechs Punkte geholt.“ In Köln keinen.