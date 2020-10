Die Regionalliga-Luft wird immer dünner für den OTHC

Nach zuvor guten Auftritten hatte sich der OTHC in der Hockey-Regionalliga vorgenommen, auch beim Spitzenreiter Bonner THV etwas mitzunehmen. Doch es blieb beim Wunsch, die Gäste verloren am späten Freitagabend sang- und klanglos mit 0:8 (0:2).

Es gibt diese Spiele, die man einfach ganz schnell vergessen sollte. Und dieses letzte Auswärtsspiel in dieser Saison war genau eines davon. In den ersten beiden Vierteln konnten die abstiegsbedrohten Oberhausener mit dem souveränen Tabellenführer noch einigermaßen mithalten und sind so nur mit einem 0:2-Rückstand zum Pausentee gegangen.

Nach 0:4 in Bonn komplett aufgegeben

Für OTHC-Coach Tim Welsch wäre Beruhigungstee besser gewesen. Denn nach dem Wechsel brachen dann alle Dämme, die OTHCler blieben harmlos wie ein Vampir in der Mittagssonne und kassierten noch ein halbes Dutzend. Am Ende mussten sie froh sein, dass die Klatsche nicht zweistellig ausgefallen ist. Eine Partie, über die der Mantel des Schweigens gehüllt sein sollte.

„Wir waren nicht so schlecht, wie es das Ergebnis vermuten lässt, aber nach dem 0:4 haben wir uns komplett aufgegeben“, so OTHC-Coach Tim Welsch.

Oberhausener THC: Sons, Barabo, Manka, Fiß, Barfeld, Howe, Völker, Janssen, Zeymer, Dumschat, Stahl, Schneider, Grobecker, Viefhaus, Wilhelm, Krajnc.





OTHC -

Uhlenhorst Mülheim II 0:1 (0:1)

Auch im zweiten Auftritt binnen drei Tagen war der OTHC-Sturm nur ein ganz laues Lüftchen, das Geschehen spielte sich überwiegend zwischen den beiden Schusskreisen ab. Nur zu Beginn des zweiten Viertels hatten die Gäste ihre erste echte Chance, die zum Siegestreffer auch prompt genutzt wurde.

Die Hausherren reagierten und drängten nun mit aller Macht auf den Ausgleich. Der hing nach guten Chancen für Jonathan Viefhaus und Chris Reinersmann dann auch ständig in der Luft, fiel aber nicht mehr.

Im letzten Spielabschnitt wurde es hektisch. Vier Zeitstrafen verteilt auf beiden und dann noch vier Strafecken für Uhlenhorst, sodass die OTHCler mit diesem 0:1 noch ganz gut bedient waren.

Zu viele individuelle Fehler

„Wir leisteten uns zu viele individuelle Fehler, so kannst du kein Spiel gewinnen“, so das Fazit von OTHC-Coach Tim Welsch, der nach dem Schlusspfiff restlos bedient war. Die Luft im Kampf um den Klassenerhalt ist nach dieser Heimschlappe wieder ein bisschen dünner geworden.

OTHC: Sons, Barabo, Manka, Fiß, Barfeld, Howe, Völker, Janssen, Zeymer, Dumschat, Schneider, Grobecker, Viefhaus, Wilhelm, Reinersmann.