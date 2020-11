Die Saison der Fußball-Bezirksliga versprach einiges an Reiz. Gleich elf der insgesamt 15 Mannschaften kommen aus dem hiesigen Kreis, so dass praktisch Spieltag für Spieltag Lokalderbys auf dem Programm stehen. Doch der Reiz dieser Derbys besteht vor allem darin, dass viele Zuschauer für gute Stimmung und Umsätze sorgen. Das hatte sich von Beginn an weitgehend erledigt, stimmungsvoll waren die Derbys bislang nur begrenzt.

Ob und wann sich das wieder ändern wird, lässt sich derzeit kaum sagen. Nach den bereits abgesagten Spielen im November stehen noch zwei Spieltage im Dezember auf dem Plan, ehe die vorgesehene Winterpause bis Ende Februar beginnt. Für die Teams und ihre Trainer eine schwierige Situation, da auch ein gemeinsames Training in den kommenden Wochen nicht erlaubt ist. Wir haben uns einmal bei den jeweils Verantwortlichen der Mannschaften umgehört, wie mit der Situation umgegangen wird.

Lars Mühlbauer setzt auf die Disziplin der Jungs

Sterkrade 06/07 steht sportlich bislang am besten da. Nach zuletzt vier Siegen in Reihe ist das Team von Trainer Lars Mühlbauer derzeit das einzige, das Kontakt zu den drei Bottroper Klubs an der Spitze halten kann. Damit das auch nach der Pause so bleibt, gibt es wöchentlich wechselnde Trainingspläne für die Spieler. „Dabei setzen wir auf die Eigendisziplin der Jungs“, möchte Mühlbauer sein Team nicht großartig kontrollieren. Einen Start im Dezember kann er sich kaum vorstellen. „Mal schauen, wie sich das alles entwickelt, aber ich hoffe auf einen Start im Februar, auf den wir uns normal vier Wochen vorbereiten können“, so sein Wunsch.

Nach Startschwierigkeiten mittlerweile zweitbester Oberhausener Klub ist der SC 20, bei dem Thorsten Möllmann Vorsitzender und Trainer in Personalunion ist. Nach dem Bekanntwerden des neuerlichen Lockdowns hat er seinen Schützlingen erst einmal bis zum Wochenende frei gegeben. „Dann werden wir die Lage abchecken“, will er sich dann über Trainingspläne Gedanken machen.

Thorsten Möllmann glaubt an Januar-Pause

„Ich kann mich auf die Jungs verlassen, aber ich werde ihnen trotzdem auf den Wecker gehen, damit sie auch was tun“, verspricht er. Vom weiteren Verlauf der Saison hat er eine klare Vorstellung. „Frau Merkel wird nach einer kleinen Pause über Weihnachten im Januar noch einmal einen Stopp für einen Monat machen, an den wir uns alle zu halten haben“, glaubt er. Danach könnte die Saison mit einer dreiwöchigen Vorbereitungszeit mit einigen englischen Wochen zu Ende gespielt werden.

Recht entspannt blickt Udo Hauner vom SV Adler Osterfeld auf die kommenden Wochen, zumindest was das Sportliche angeht. „Andere Dinge sind gerade wichtiger, daher machen wir Pause, bis wir wieder dürfen.“ Die Osterfelder haben sich auch trotz der Verletzung von Torjäger Udo Hauner im oberen Drittel etabliert und der Trainer ist sich sicher, dass sich seine Schützlinge auch ohne große Kontrolle in den kommenden Wochen fit halten. „Die sind alle eitel genug, um sich nicht voll zu futtern, da vertraue ich den Spielern“, ist sich Hauner sicher.

Udo Hauner hat Mitleid mit den Jugendlichen

Allerdings geht er davon aus, dass nicht nur die Dezember-Spiele ausfallen werden. „Ich denke die Saison wird insgesamt abgebrochen, da ja derzeit keine Besserung der Pandemie in Sicht ist“, glaubt Hauner, der dies auch als nicht so dramatisch empfinden würde. „Die Jungs würden damit klar kommen. Schlimmer ist die ganze Sache doch für die Jugendlichen, die jetzt noch mehr vor der Konsole oder dem Handy hängen, wenn sie nicht einmal trainieren dürfen.“

Am optimistischsten geht Raphael Steinmetz von Aufsteiger SW Alstaden in die nächsten Wochen. „Ich gehe davon aus, im Dezember wieder zu spielen“, sagt der Coach, dessen Team nach furiosem Auftakt zuletzt vier Niederlagen kassiert hatte und nur noch knapp über den Abstiegsplätzen steht.

Der RWO-Profi geht von einer Beruhigung der Pandemie durch die konsequenten Maßnahmen aus „und dann würden uns ein paar Trainingseinheiten reichen, um wieder zu starten.“ Bis dahin wissen seine Schützlinge, was zu tun ist und bei Online-Meetings wird zwischendurch der Kontakt gehalten.

Auch bei den Sportfreunden Königshardt haben die Akteure einen Plan mit auf den Weg bekommen, ohne dass dieser großartig kontrolliert wird. Das Team hat sich durch die drei nachträglich gewonnenen Zähler gegen Hohenbudberg ins Mittelfeld katapultiert und schon am 4. Dezember würde das Derby gegen den SC 20 auf dem Programm stehen.

Richard Zander glaubt an einen spielfreien Dezember

„Das macht gar keinen Sinn, das wäre aus verschiedenen Gründen unverantwortlich“, geht Trainer Richard Zander auch von einem spielfreien Dezember aus. „Ich stelle mich auf Anfang Januar mit der Vorbereitung ein, damit wir im Februar wieder starten können, wenn es die Situation zulässt“, hofft er auf einen Neustart im neuen Jahr. Dass seine Schützlinge bis dahin an Gewicht zugelegt haben, glaubt er nicht. „Ich habe zum Glück eine junge Truppe, die auch noch bei den Frauen ankommen wollen. Das ist jeder schon selbst darauf bedacht, nicht fett zu werden“, ist sich Zander sicher.

Ohnehin nur noch das Derby gegen Adler Osterfeld würde für Schlusslicht BW Oberhausen im Dezember auf dem Programm stehen. „Da glaube ich nicht dran“, vermutet Trainer Marko Schmidt eine Pause bis ins nächste Jahr. Trotz phasenweise ansprechender Leistungen stehen die Liricher mit bislang nur einem Punkt schon mächtig unter Druck.

Daher brennt Schmidt auch darauf, schon bald wieder starten zu können. „Sobald es erlaubt ist, sollte es so schnell wie möglich wieder auf den Platz gehen“, möchte auch er die Saison zu Ende spielen und sich sportlich retten.