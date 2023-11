Die Fillers holen den WM-Titel im Team

Oberhausen. Poolbillard: Beim Shootout gegen Taiwan wurde Pia Filler zur Matchwinnerin und setzte den entscheidenden Stoß.

Welch ein Erfolg für Billard-Deutschland und den BC Oberhausen: Zusammen mit dem ehemaligen BCO`ler Moritz Neuhausen, mit dem Joshua Filler in diesem Jahr bereits gemeinsam Doppel-Vizeweltmeister wurde, krönten sich jetzt Pia und Joshua Filler sowie Trainingspartner Neuhausen diesmal mit dem Poolbillard-WM-Titel durch das Shootout in Puerto Rico und gewinnen 2023 dort den Mannschaftswettbewerb.

Pia Fuller wurde zur Matchwinnerin

Schnell lag das Team im Finale mit 0:2 zurück, bevor Joshua Filler das Resultat ausglich. Im Shootout lieferten sich die beiden Finalteams einen packenden Wettkampf. Nachdem Taiwan zuerst verschoss, hatte bereits Neuhausen die Chance zum Titel, verpasste aber ebenfalls. Nun lag die nächste Möglichkeit nach einem Fehlversuch der Taiwanesin vor und Pia Filler musste an den Tisch. Sie wurde zur Matchwinnerin und sorgte mit ihrem eiskalten Versenken für einen der emotionalsten Momente der Billardgeschichte.

Pia Filler zu ihrem Triumph: „Ehrlich gesagt fällt es mir schwer, die richtigen Worte zu finden. Das ist so ziemlich das schönste Gefühl, den Matchball für mein Team zu verwandeln. Selbstverständlich steht man unter enormen Druck und natürlich war ich auch extrem nervös. Aber in dem Moment war ich einfach nur fokussiert und als ich schließlich die 10 rein geschossen hatte, wirbelte Joshi mich bereits durch die Luft. Das wird noch ein paar Tage dauern, bis ich es in meinem Kopf realisiert habe.“

Das komplette Shootout und den finalen Stoß zum Titel plus pure Emotionen finden sich auf Facebook.

Der BC Oberhausen und Billard-Deutschland gratulieren ganz herzlich zu diesem geschichtsträchtigen Erfolg.

