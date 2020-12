Die ersten Sport-Verbände ziehen den Saison-Stecker

Oberhausen Im Frühjahr hat der Corona-Lockdown auch Oberhausens Sportler im Griff. Von "kampflosen" Aufstiegen und illegalen Fußball-Turnieren.

Oberhausens sportlicher Jahresrückblick, Teil 2

Im April hat der Corona-Lockdown die Oberhausener Sportler fest im Griff. Manch einer, wie beispielsweise Alexander Mühling, nutzt die Gelegenheit, und verlängert bei Fußball-Zweitligist Holstein seinen Vertrag bis 2023. Ab Mai ermöglichen die ersten Lockerungen wieder etwas mehr Normalität und die Vereine nehmen Stück für Stück den Trainingsbetrieb auf.

Dabei steht vor allem der Fußball im Mai und Juni im Mittelpunkt des Interesses: Während Dimitrios Pappas neuer RWO-Trainer wird, sorgt ein illegales Fußballturnier auf der Platzanlage des Post SV für Unruhe. Derweil beschließt der Fußballverband Niederrhein den Abbruch für die laufende Spielzeit. Dabei darf sich nicht nur Landesligist Sterkrade-Nord über den erstmaligen Aufstieg in die Oberliga freuen.

Hier ist der zweite Teil unseres großen Jahresrückblicks auf das Sportjahr 2020, die Höhepunkte von April bis Juni.

April

Der Deutsche Tischtennis-Verband beschließt, dass der Mannschaftsspielbetrieb in ganz Deutschland beendet ist. Während der SC Buschhausen 1912 weiterhin für die 3. Liga planen kann, hat auch der PSV Oberhausen in der NRW-Liga den Klassenverbleib sicher.

RWO-Präsident Hajo Sommers ist in Sachen Spielbetrieb in der Fußball-Regionalliga-West für eine klare Kante: „Die Saison ist abzubrechen. Wenn der Verband jetzt kommt und Geisterspiele erwägt, sage ich: Nicht mit uns.“

Die Oberliga-Handballerinnen vom TV Biefang bekommen zur neuen Saison einen neuen (alten) Trainer: Harry Mohrhoff folgt auf Dieter Schölwer. In Biefang schwang Mohrhoff in der Rückrunde der Saison 2016/17 das Zepter und stieg mit den Damen in die Oberliga auf. „Da wissen wir, was wir bekommen. Ich bin mir sicher, dass wir mit ihm eine schlagkräftige, leistungsfähige Truppe auf die Beine stellen“, freut sich TVB-Chef Gerd Klötgen auf die neue Zusammenarbeit.

Alexander Mühling hat seinen Vertrag bei Fußball-Zweitligist Holstein Kiel bis 2023 verlängert. Der gebürtige Oberhausener, der seine fußballerischen Anfänge beim BV Osterfeld und Arminia Klosterhardt bestritt, war 2016 vom SV Sandhausen zu den Störchen gewechselt. „Wir haben hier in den letzten Jahren eine wahnsinnig tolle Entwicklung genommen. Daher bin ich froh, auch in den nächsten Jahren Teil dieser Mannschaft sein zu dürfen“, begründet Mühling seine Entscheidung.

Sterkrade-Nord, Arminia Lirich und der SC 20 Oberhausen müssen ihre Feierlichkeiten zum 100. Vereinsbestehen auf 2021 verschieben. Den Optimismus in diesen schweren Corona-Zeiten wollen sich die Vereine aber genauso wenig nehmen lassen, wie 800-Meter-Weltmeister Willi Wülbeck: „Irgendwie geht es immer weiter. Im Sport, wie auch im Leben.“

Mai

Die Handball-Spielgemeinschaft zwischen dem HC.Rot-Weiß Oberhausen und dem Oberhausener Turnverein, kurz HSG RW O TV, wird nach elf Jahren aufgelöst. RWO wird künftig wieder unter dem alten Namen HC. Rot-Weiß Oberhausen 22/88 an den Start gehen. Neben der Verbandsliga-Mannschaft, der Krzysztof Szargiej für ein weiteres Jahr als Trainer vorsteht, soll es eine neuformierte „Zweite“ geben, die dann ganz unten in der Kreisklasse auf Punktejagd geht.

Aus der Not eine Tugend macht Eisenmann Timo Schaffeld: Der AK-18/24-Triathlon-Weltmeister von 2018 nimmt für den guten Zweck am virtuellen Lauf „Wings for Life World Run“ teil und legt rund um den Rhein-Herne-Kanal in 3:30 Stunden 50,2 Kilometer zurück. Insgesamt spenden die 72 Unterstützer der Aktion 5540 Euro für den Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen Alsbachtal.

Oberhausens Sportvereine kommen aus dem tiefen Corona-Tal. Bund, Länder und als ausführende Organe die Kommunen genehmigen wieder den Freizeitsport unter Auflagen. Beispielsweise muss der Trainingsbetrieb vorläufig ohne Körperkontakt vonstatten gehen. Die Stadt Oberhausen öffnet zudem wieder alle Sport- und Turnhallen.

Als einer der ersten Fußball-Vereine nimmt Landesligist Sterkrade-Nord wieder den Trainingsbetrieb auf. Natürlich ist noch nichts normal, aber Nord-Trainer Julian Berg zeigt sich erleichtert: „Endlich versuchen wir, wenigstens ein bisschen Normalität zurück zu bekommen.“

Dimitrios Pappas, bisheriger U19-Trainer der Kleeblätter, wird Nachfolger von Mike Terranova als Regionalliga-Coach. Bis zuletzt war auch Helge Hohl, Linienchef von Ligakonkurrent Bergisch Gladbach, mit im Rennen gewesen. Das Ziel von Pappas bei seiner Vorstellung lautet: „Wir wollen einen guten Kader zusammenstellen und mit den Fans eine eingeschworene Truppe bilden.“

Ein illegales Fußballturnier auf der Platzanlage des Post SV sorgt für Aufsehen. Erst ein zweimaliges Eingreifen der Polizei kann das Turnier von rund 300 Jugendlichen beenden. Bußgelder wegen Verstößen gegen die herrschenden Abstands- und Versammlungsregeln werden hingegen nicht ausgesprochen.

Die Geschichte der Basketballspiele des FC Schalke 04 in der Willy-Jürissen-Halle ist beendet. Die Truppe aus der 2. Bundesliga Pro A hat für die neue Saison keine Lizenz mehr beantragt.

Juni

Die seit Jahren laufende Sportplatz-Erneuerung in Oberhausen schreitet nun auch in Holten voran: Rund 2,3 Millionen Euro fließen dazu in die Sportanlage an der Bahnstraße, wo der TuS Grün-Weiß Holten beheimatet ist. Zur Übergabe des Förderbescheids stattet Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher der Anlage einen Besuch ab, wo „ein Ort des Zusammenlebens, der Integration und des Zusammenhalts“ entstehen soll.

Einen Auftakt nach Maß erleben die Tennis-Herren des OTHC: Zum Startschuss der Niederrheinliga bezwingt das Team rund um Mannschaftsführer Thomas Klimanek den Netzverein in Velbert mit 7:2.

Markus Kaya und René Lewejohann übernehmen zur neuen Saison die Ausbildung der U19-Junioren von RWO in der Bundesliga. Kaya selbst trug das Kleeblatt-Trikot zwischen 2007 und 2011 und stieg unter Coach Hans-Günter Bruns in die 2. Bundesliga auf.

Das Sommer-Angebot des Stadtsportbundes, Sport im Park, geht auf dem SSB-Gelände mit einem vielfältigen Programm in die vierte Auflage.

Der Fußballverband Niederrhein beschließt auf dem außerordentlichen Verbandstag mit großer Mehrheit den Abbruch der laufenden Spielzeit. Dies bedeutet aus Oberhausener Sicht: Sterkrade-Nord steigt erstmals in der Vereinsgeschichte in die Oberliga Niederrhein auf, Arminia Klosterhardt begleitet Blau-Gelb Überruhr in die Landesliga. Während sich SW Alstaden auf die Bezirksliga freuen darf, steigen der Post SV, RWO-Team 12 und der VfR 08 II in die Kreisliga A auf. Absteiger gibt es keine.

Auch wenn der Aufstieg aufgrund der Corona-Pandemie nicht auf dem Rasen stattfinden konnte, freut sich SWA-Trainer Raphael Steinmetz über den verdienten Erfolg seiner Mannschaft. „Es gab Zeiten, da war ich der einzige, der an die Wende und den Aufstieg geglaubt hat. Das Potenzial war immer da, nur fehlte der passende Dosenöffner.“

Nords Erfolgscoach Julian Berg resümierte: "Natürlich wären wir lieber sportlich aufgestiegen, aber man darf auch nicht vergessen: Wir haben bis zum Abbruch eine hervorragende Saison gespielt und von 23 Partien nur zwei verloren."

Und auch Marcel Landers sieht den Aufstieg der Arminia aus Klosterhardt als verdienten Lohn einer starken Saison. Mit nur 23 Gegentoren ist die sattelfeste Defensive ein Garant, warum die Arminen die Sektkorken knallen lassen können. „Der Umbruch nach dem Abstieg war gewaltig. Ende Mai 2019 haben wir mit drei Spielern begonnen. Von Aufstieg sprach kein Mensch. Ich mache mir zwar nicht viel aus Alkohol, aber so ein Erfolg lässt auch mich nicht kalt“, so der ehemalige Flügelflitzer.