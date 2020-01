GW Holten und der BKV Oberhausen sollten am Ende keine Rolle in ihrer Gruppe spielen.

Hallen-Stadtmeisterschaft Die ersten beiden Tage in Zahlen und Ergebnissen

Oberhausen. Die Vorrunde der Fußball-Stadtmeisterschaft Halle ist gelaufen. Hier alle Ergebnisse und Platzierungen auf einen Blick.

Gruppe 1: Sportfreunde Königshardt – Schwarz-Weiß Alstaden 1:3, TuS Buschhausen 1900 – Sportgemeinschaft Osterfeld 3:2, SW Alstaden – TuS Buschhausen 3:0, TuS Buschhausen – SF Königshardt 1:5, SG Osterfeld – SW Alstaden 3:3, SF Königshardt – SG Osterfeld 2:1.

1. SW Alstaden 9:4 7

2. SF Königshardt8:5 6

3. TuS Buschhausen4:10 3

4. SG Osterfeld6:8 1

Gruppe 2: Arminia Klosterhardt – SC Buschhausen 1912 3:1, PSV Oberhausen – RWO Team 12 0:2, SF STerkrade-Heide – Arminia Llosterhardt 0:5, Buschhausen 1912 – PSV 3:0, RWO team 12 – SF Hiede 7:0, PSV – Arminia Klosterhardt 0:7, RWO Team 12 – Buschhausen 1912 2:0, SF Heide – PSV 3:2, Arminia Klosterhardft – RWO Team 12 0:2, Buschhausen 1912 – SF Heide 5:0.

1. RWO Team 1213:0 12

2. Arminia Klosterhardt15:3 9

3. Buschhausen 19129:5 6

4. SF Sterkrade-Heide 3:19 3

5. PSV Oberhausen2:15 0

Gruppe 3: Blau-Weiß Oberhausen – DJK Adler Oberhausen 3:2, Hibernia Alstaden – TSV Safakspor 2:1, DJK Adler – Hibernia 0:3, Hibernia – BW Oberhausen 1:1, Safakspor – DJK Adler 3:0, BW Oberhausen – Safakspor 3:1.





1. SG Hibernia6:2 7

2. BW Oberhausen7:4 7

3. TSV Safakspor5:5 3

4. DJK Adler Oberhausen2:9 0





Gruppe 4: Sterkrade 06/07 – VfR 08 Oberhausen 1:1, RSV/GA klosterhardt – Post SV Oberhausen 0:0, Hobby-Liga Oberhausen – Sterkrade 06/07 0:7, VfR 08 – RSV/GA 3:0, Post SV – Hobby-Liga 1:2, RSV/GA – 06/07 1:3, Post SV – VfR 08 1:1, Hobby-Liga – RSV/GA 2:1, 06/07 – Post SV 4:2, VfR 08 – Hobby-Liga 2:1.





1. Sterkrade 06/0715:4 10

2. VfR 087:3 8

3. Hobby-Liga5:11 6

4. Post SV 4:7 2

5. RSV/GA 2:8 1





Gruppe 5: SV Sarajevo – FC Sterkrade 72 1:0, U.D. Espanol – SV Concordia 1:3, FC Sterkrade 72 – U.D. Espanol 5:0, U.D. Espanol – SV Sarajevo 1:3, SV Concordia – FC 72 1:2, SV Sarajevo – SV Concordia 2:2.





1. SV Sarajevo6:3 7

2. FC Sterkrade 727:2 6

3. SV Concordia6:5 4

4. U.D. Espanol2:11 0



Gruppe 6: Adler Osterfeld – SuS 21 1:1, TBO – BV Osterfeld 1:2, SG Oberhausen 92 – Adler Osterfeld 0:10, SuS 21 – TBO 6:1, BV Osterfeld – SG 92 6:1, TBO – Adler Osterfeld 1:3, BV Osterfeld – SuS 21 0:1, SG 92 – TBO 4:3, Adler Osterfeld – BV Osterfeld 4:1, SuS 21 – SG 92 3:1.





1. Adler Osterfeld18:3 10

2. SuS 2111:3 10

3. BV Osterfeld9:7 6

4. SG 926:22 3

5. TBO6:15 0





Gruppe 7: Spvgg. Sterkrade- Nord – DJK Arminia Lirich 2:1, GW Holten – BKV Oberhausen 2:0, Sterkrade-Nord – GW Holten 3:1, Arminia Lirich – BKV 3:0, Arminia Lirich – GW Holten 0:0, BKV – Sterkrade-Nord. 0:5

1. Sterkrade-Nord10:2 9

2. Arminia Lirich4:2 4

3. GW Holten3:3 4

4. BKV Oberhausen0:10 0





Gruppe 8: SC 20 Oberhausen – Glück-Auf Sterkrade 1:1, SG Kaprys – FC Together 2:0 (Nichtantritt), SC 20 – SG Kaprys 5:0, GA Sterkrade – FC Together 2:0 (Nichtantritt), GA Sterkrade – SG Kaprys 5:1, FC Together – SC 20 0:2 (Nichtantritt).

1. SC 208:1 7

2. GA Sterkrade8:2 7

3. SG Kaprys3:10 3

Endrunde am 19. Januar

Gruppe A: SW Alstaden, RWO Team 12, Arminia Lirich, GA Sterkrade.

Gruppe B: SG Hibernia, Sterkrade 06/07, FC 72, SuS 21.

Gruppe C: SV Sarajevo, Adler Osterfeld, BW Oberhausen, VfR 08.

Gruppe D: Sterkrade-Nord, SC 20, SF Königshardt, Arminia Klosterhardt.