Sonja Greinacher hat mit ihren 28 Jahren eine beeindruckende Basketball-Karriere hinter sich: High School und College in den USA, Bundesliga für Oberhausen und Herne. Inzwischen spielt die 1,90 Meter große und beim ETB Schwarz-Weiß ausgebildete Spielerin ihre vierte Saison in Polen. Eins fehlt aber, trotz mehr als 50 Länderspielen: Eine Turnierteilnahme mit dem Nationalteam. Das soll sich jetzt ändern.

„Ich spiele bestimmt nicht mehr zehn Jahre in der Nationalmannschaft“, sagt Greinacher, „deshalb liegt der volle Fokus jetzt darauf, endlich mit der Nationalmannschaft den nächsten Schritt zu machen und die EM zu erreichen. Das wäre natürlich auch für meine persönliche Karriere ein echter Höhepunkt.“ Derzeit ist das DBB-Team in Riga, wo die Qualifikationsspiele für die EM 2021 in Spanien und Frankreich stattfinden.

Erstes Erfolgserlebnis gegen Lettland

Nach zwei harten Tagen mit mehreren Trainingseinheiten, Medienterminen und Corona-Tests gab es ein Erfolgserlebnis: Deutschland schlug Lettland 73:67, kann Samstag gegen Nord-Mazedonien (15.30 Uhr) die nächsten wichtigen Quali-Punkte sammeln.

Seit 2007 hat Deutschland an keiner Europameisterschaft teilgenommen, seit 2011 ist Greinacher Nationalspielerin.

Sie ist überzeugt: „Wir haben eine junge Mannschaft, sind daher noch nicht so erfahren. Aber wir haben in diesem Jahr die besten Voraussetzungen, das ist die beste Mannschaft, die wir hatten.“

Das deutsche Team ist klar im Aufschwung

Mit dem WNBA-erfahrenen Walt Hopkins hat das Team einen neuen Coach, der Energie und Professionalität mitbringen soll. Dazu scheint das Team so talentiert wie nie mit mehreren Spielerinnen, die im europäischen Ausland oder sogar der WNBA spielen. „Man merkt, da ist richtig viel Bewegung“, sieht Greinacher den Frauenbasketball auch in der öffentlichen Wahrnehmung im Aufschwung. Greinacher hat trotz ihres Alters schließlich schon eine Menge Erfahrung gesammelt. Ein Schuljahr verbrachte sie in Oregon und nach ihrer Rückkehr im Jahr 2009, wechselte sie zu den New Baskets Oberhausen unter Trainerin Julia Gajewski.

Hier sammelte sie an der Seite von Lea Mersch, Sarah Zierhut (damals Austmann), Birte Thimm oder Katja Zberch Erfahrungen in der ersten Damenmannschaft mit im Schnitt 16 Minuten. Die damals 17-Jährige „Sunny“ konnte auch noch in der Jugend spielen und holte in der Saison 2009/10 die deutsche Meisterschaft mit späteren Bundesligaspielerinnen der New Baskets wie Ramona Tews, Hannah Wischnitzki und Renée Höfels.

Ein Jahr später gab es noch einmal Bronze, ehe sie nach ihrem Abitur an die Gonzaga University in die USA wechselte. Nach ihrer Zeit in den USA ging es zurück nach NRW, nach Herne, danach folgte ihr Wechsel nach Polen.

Greinacher will von Jahr zu Jahr schauen

Neben der Profikarriere in Polen absolviert sie ihr Masterstudium der Psychologie. Seit drei Jahren wolle sie grundsätzlich zurück nach Deutschland: „Aber ich habe hier ein Team gefunden, in dem ich mich super wohl fühle, so dass ich immer gesagt habe: Ich bleibe. Ich schaue von Jahr zu Jahr.“ Am wichtigsten ist jetzt der Erfolg im Nationaltrikot. „Das Nationalteam war für mich immer eine Priorität und eine Ehre. Es ist toll, für seinen Heimatverein zu spielen. Aber für Deutschland zu spielen, ist ein ganz anderes Gefühl.“

Im DBB-Team kommt ihr als eine der Erfahrensten eine besondere Rolle zu: „Den Ball haben wollen, aggressiv spielen, nach Fehlern nicht den Kopf hängen lassen – ich glaube, dass die Jüngeren auch auf uns gucken. Ich versuche sowohl in der Kommunikation als auch mit meinem Spielstil Verantwortung zu übernehmen.“ Ebenfalls im Team ist mit Marie Gülich eine weitere ehemalige Spielerin der New Baskets. Gülich spielte ein Jahr in der DBBL für evo NBO, ehe sie den Schritt in die WNBL wagte.

Das Erreichen der EM wäre ein Erfolg für das deutsche Team

Aktuell wirft sie für die Sparks aus Los Angeles den Ball durch die Reuse, in der Sommerpause in den USA dann noch für Valencia in der ersten spanischen Liga. Das Erreichen der EM wäre ein großer Erfolg für den deutschen Frauenbasketball.