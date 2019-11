Oberhausen. Der Marathon nach Athen ist der Klassiker aller Langstreckenläufe. Die Familie Blässe war jetzt begeistert dabei.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Familie Blässe beim Lauf durch die Zeit

Die Familie Blässe vom OTV-Endurance-Team unternahm mit ihrem Start beim 37. Athen Marathon am eine „Lauf“-Zeitreise in die Antike. Cordula Blässe startete am Vortag des Marathons mit weiteren 12.000 Läufern über die zehn Kilometer. Sie hatte Glück mit dem Wetter, zumal dieser Lauf erst um 17 Uhr startete, was die Temperaturen erträglich machte. Sie lief bei Flutlicht im Stadion in 52:23 Minuten ins Ziel.

Der Marathonlauf am nächsten Tag startete bei durch den Regen recht schwül gewordenen Temperaturen. Von Ma­rathon, einem kleinen Örtchen östlich von Athen ging es Richtung Athen. Angelehnt ist dieser Lauf an den allerersten Marathon der Geschichte, als der griechische Bote Pheidippides 490 vor Christus den Athenern den Sieg in der Schlacht bei Marathon verkündete.

Einmaliges Erlebnis

Der Reiz dieses einmaligen Rennens zieht immer mehr Läufer zum Athen-Marathon. Auch Detlef und Simon Blässe wollten sich dieses einmalige Erlebnis nicht entgehen lassen und fanden sich an der Startlinie im Stadion von Marathon ein, wo sich auch die Marathon-Flamme befindet. Von der Ortschaft Marathon aus führt die Strecke zunächst auf einem flacheren Stück parallel zur Küste, wobei der Grabhügel der in der Schlacht von Marathon gefallenen Athener umrundet wird.

Dort beginnen die Hügel der Halbinsel Attika mit dem berüchtigten fast 20 Kilometer langen Anstieg. Danach geht es nach Athen hinunter und schließlich ins Ziel der antiken griechischen Marmor-Arena des Olympiastadions Phanteineikos. Die Strecke entspricht der klassischen Marathonstrecke der Olympischen Spiele von 1896 und auch derjenigen der Olympischen Spiele von Athen im Jahr 2004. Mehr Marathon-Historie kann es nicht geben.

Grandioser Zieleinlauf

Das schwüle Wetter ließ sie gezwungenermaßen nach Absolvieren der Halbmarathondistanz das Tempo etwas verlangsamen, so dass beide trotzdem noch glücklich unter 4:30 Stunden einen grandiosen Zieleinlauf genossen (Simon Blässe in 4:29,45 und Detlef Blässe in 4:29,48).

Vor allem beim unvergesslichen Zieleinlauf in das erste Olympiastadion der Neuzeit mit seiner prachtvollen Marmorkulisse kam Gänsehaut-Atmosphäre auf. Für Detlef Blässe war dies der der 18. Marathon im Jahr 2019. Beide freuten sich über eine besondere Finisher-Medaille, welche dieses Jahr die bildliche Darstellung der Schlacht von Marathon zeigt.