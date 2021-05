DFB-Pokal: Holstein Kiel ohne Mühling beim BVB ohne Chance

Enttäuscht, aber immer noch dem großen Ziel Bundesliga-Aufstieg vor Augen, schleichen die Kieler Störche mit dem kurz nach seiner Corona-Quarantäne ohne Einsatz gebliebenen Alexander Mühling (ganz rechts) in Dortmund vom Feld.

Oberhausen. Der Oberhausener Alexander Mühling bleibt bei Holstein Kiel im DFB-Pokal in Dortmund ohne Einsatz. Er wird nun im Aufstiegskampf gebraucht.

Das hatten sich die Männer von Holstein Kiel um den gebürtigen Oberhausener Alexander Mühling anders vorgestellt: Mit 0:5 verlor der Zweitligist am Samstagabend im DFB-Pokal-Halbfinale bei Borussia Dortmund. Gnadenlose Effizienz beim BVB und einiges an Pech bei den Störchen führten dazu, dass es fünf Gegentore in der ersten Hälfte gab und die Partie zur Halbzeit schon entschieden war.

Mühling, normalerweise Stammkraft in der Mittelfeldzentrale, kam aufgrund seines Trainingsrückstandes und des Spielstandes gar nicht erst zum Einsatz. Er war erst am Donnerstag nach einer Corona-Infektion und Quarantäne wieder ins Training eingestiegen.

Mühling in Sandhausen wieder ein Kandidat für die Startelf

Kiel-Coach Ole Werner benötigt seinen Torjäger (zehn Saisontore, davon acht per Elfmeter) im Saisonendspurt um den Aufstieg. Dort rangiert Holstein Kiel derzeit auf Rang vier mit 50 Punkten, zwei Punkte hinter dem drittplatzierten HSV. Allerdings haben die Kieler aufgrund ihrer Teamquarantäne drei Partien weniger absolviert, somit sind auch noch der VfL Bochum (60 Punkte) und Greuther Fürth (57) in Reichweite.

Bereits am Dienstag, 4. Mai, empfangen die Störche den SV Sandhausen. Es wird sich zeigen, wie die Truppe die Pokal-Niederlage weggesteckt hat. Der 28-jährige Mühling ist dann auch wieder ein Kandidat für die Startelf.

