DFB-Pokal-Auslosung: Kein Glück für Arminia Klosterhardt

Oberhausen/Duisburg. Kein Losglück für Landesligist Arminia Klosterhardt: HSV Langenfeld darf als Vertreter des Niederrheinpokals der Frauen am DFB-Pokal teilnehmen.

Niederrheinligist HSV Langenfeld darf als Vertreter des ARAG Niederrheinpokals der Frauen am DFB-Pokal der Frauen der Saison 2021/2022 teilnehmen. Dies ist das Ergebnis der Auslosung, die der Verbandsfußballausschuss des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) um den Vorsitzenden Wolfgang Jades in der FVN-Geschäftsstelle in Duisburg durchgeführt hat.

Die Auslosung wurde mit 13 noch im Wettbewerb verbliebenen Mannschaften, darunter Landesligist Arminia Klosterhardt, Runde für Runde durchgeführt. Im finalen Duell gegen Regionalligist VfR Warbeyen fiel das Los auf Langenfeld.

„Gratulation an den HSV Langenfeld, der ein würdiger Vertreter des FVN im DFB-Pokal sein wird. Auch wenn diese Auslosung ein Glücksspiel war, sind wir zufrieden, dass wir auf diese Weise noch einen Teilnehmer ermitteln konnten und ihn dem DFB melden werden. Meinen ausdrücklichen Dank möchte ich an die Vereine aussprechen, die ihre Niederrheinpokal-Teilnahme in den vergangenen Wochen zurückgezogen haben”, sagt Wolfgang Jades. „Die Auslosung bleibt hoffentlich eine einmalige Geschichte. Wir hoffen sehr, dass wir in der kommenden Saison wieder einen Niederrheinpokalsieger und DFB-Pokal-Teilnehmer sportlich auf dem Platz ermitteln können“, so Jades.

Offizieller Sieger des Niederrheinpokals 20/21 ist der HSV Langenfeld nun nicht, der Titel und der Pokal werden diesmal nicht vergeben.

