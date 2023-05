Der TK 78, hier mit Colin Standaart, steht nach zwei Spielen an der Tabellenspitze.

Tennis Der TK 78 Oberhausen stürmt an die Tabellenspitze

Oberhausen. Nach dem gelungenen Auftakt gegen den Rochusclub legten die Tennis-Herren in der 1. Verbandsliga auswärts beim TC Schiefbahn nach.

Nach dem gelungenen Auftakt gegen den Rochusclub legten die Tennis-Herren des TK 78 in der 1. Verbandsliga auswärts beim TC Schiefbahn nach. Es war der erwartet enge Schlagabtausch gegen den bis dato ebenfalls ungeschlagenen Tabellenführer aus Willich. Für den TK 78 stand mit Ausnahme von Kapitän Niklas Doler dieselbe Mannschaft wie eine Woche zuvor auf der roten Asche. Für Doler rückte Hagen Koppenborg ins Team und konnte mit einem souveränen 6:2, 7:5-Sieg überzeugen. Außerdem gewannen Valentin Voit mit 6:3, 6:3 gegen den Niederländer Tim van der Horst und Colin Standaart mit 2:6, 7:5, 10:2 gegen Thomas Hanzen.

Mit dem Wetterumschwung begann die zweite Runde in Schiefbahn, in der der Belgier Olivier Rojas dem Regen und seinem Landsmann Nicolas de Plaen trotzte und seinen Premierensieg für die Oberhausener mit 6:1, 6:0 einfuhr. Jan Mirau musste sich an Position drei trotz einer Aufholjagd im zweiten Satz und zwei vergebenen Matchbällen im Match-Tie Break seinem belgischen Kontrahenten mit 2:6 6:2, 9:11 geschlagen geben. Parallel verlor Yannick Nowak mit 2:6, 4:6.

„Es war ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt“

Nach langem taktieren starteten die Kombinationen Rojas/Mirau im ersten Doppel, Voit/Nowak im zweiten Doppel und Standaart/Koppenborg im dritten Doppel. Während Nowak und Voit mit 3:6, 2:6 unterlagen, konnten Rojas und Mirau mit 7:5, 7:5 gewinnen, womit der Gesamtsieg sicher war. Im letzten Match des Tages konnten Standaart und Koppenborg den 4:6 Rückstand aus dem ersten Satz, sowie 0:4 Rückstand im Match-Tie Break noch in einen Sieg ummünzen und somit auf das 6:3-Endergebnis erhöhen.

„Es war gegen einen starken Gegner ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Die Jungs haben eine super Performance abgeliefert und mit zwei Siegen zum Saisonstart ist unser ursprüngliches Ziel des Klassenerhalts schon in greifbarer Nähe“, so Kapitän Doler.

Am Samstag (14 Uhr) empfangen die TK-Herren an der Bromberger Straße den TC Rawa Essen.

