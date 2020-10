Der Tag der Entscheidung ist für RWO der Freitag

Um 14 Uhr am Donnerstag trainierte Trainer Mike Terranova noch mit seiner Mannschaft, um 15.30 Uhr trafen sich die Verantwortlichen des Vereins zur Krisensitzung. Präsident Hajo Sommers: „Wir haben besprochen, was wir bis jetzt besprechen können.“ Denn das meiste liegt nicht in den Händen der Oberhausener, sondern bei der Landesregierung in Düsseldorf.

Vieles hängt davon ab, was die Corona-Verordnung des Landes für RWO bereit hält. Gilt sie ab sofort (und nicht erst wie angekündigt ab Montag), wird das für Samstag angesetzt Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück abgesetzt. Werden Regionalligaspieler von der Staatskanzlei wider Erwarten als Profis eingestuft, geht der Spielbetrieb weiter. Werden sie hingegen als Amateure eingestuft, war es das.

Bei Unterbrechung wieder Kurzarbeit

Sommers: „Dann müssen wir alle Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Mit den Spielern würden wir Samstag reden.“ Die haben seit dem ersten Lockdown in ihren Verträgen stehen, dass der Verein sie in Kurzarbeit schicken kann.

Für den wahrscheinlicheren Fall „Amateure“ bedeutet dies für Sommers, dass in diesem Jahr nicht mehr gespielt würde. In Düsseldorf will er ausgemacht haben, dass die Stimmung zur Einordnung Amateure oder Profis bei 50:50 liege. Manfred Schnieders, Vorsitzender des Westdeutschen Fußball-Verbandes, der die Regionalliga verantwortet, wird für die Anerkennung eines Profi-Status’ werben. Sommers: „Rot-Weiss Essen, Fortuna Köln und die U-Mannschaften würde die Fortsetzung freuen freuen, alle anderen weniger.“ RWO-Trainer Mike Terranova: „Den Reichen der Liga ist es egal, aber wir als Normalverbraucher müssen sehen, woher wir das Geld nehmen. Ich würde ja gerne weiter spielen, aber man muss auch das Ganze sehen.“

Ohne Zuschauer keine Einnahmen

RWO würde zwar mitmachen und die Geisterspiele akzeptieren, die im Video-Stream übertragen würden. Aber aus Kostengründen wäre es kontraproduktiv, wenn der Spielbetrieb aufrecht erhalten bliebe. RWO generiert ohne Zuschauer keine Einnahmen. Sommers: „Das Geld würde bis Januar, vielleicht Ende Februar reichen.“

Der Jugendfußball-Bereich ist bereits in der Pause, lediglich das Bundesliga-Spiel der U19 bei Viktoria Köln ist noch angesetzt. „Wir werden den Trainern nicht kündigen wie beim ersten Mal. Das lohnt sich für vier oder sechs Wochen nicht.“ Für die Senioren sieht er die Sache so: „Selbst wenn es sich Ende November bessert, könnten wir erst danach wieder trainieren.“

Sommers: Pause bis 31. Dezember

Das würde Spiele im neuen Jahr bedeuten. „Ich bin sicher, dass der Verband ab Februar versuchen wird, auf 50 Prozent der Spiele zu kommen, damit die Saison gewertet werden kann.“ In diesem Fall verlangt er von seinem Team so viele Siege, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun hätten.

Fakten rund um das Wiedenbrück-Spiel

Fakt ist nach aktuellem Stand: Am Samstag, 14 Uhr, wird gegen Wiedenbrück gespielt. Das vor 500 Zuschauern, weil RWO ein noch gültiges Hygienekonzept aufweist. Nach den Absprachen vor dem 3:1-Heimsieg gegen die Sportfreunde Lotte sind anstelle der Revierkraft-Tribünen-Dauerkarteninhaber die der Stoag-Gegengeraden am Zug. Die Dauerkarten können gegen Tageskarten an der Geschäftsstelle Freitag (10 bis 17 Uhr) und am Spieltag ab 12.30 Uhr am Ticketschalter auf dem Stadionvorplatz.