Der Schnitt durch Corona tat SFK II nicht gut

Das Team der SFK II (obere Reihe von links): David Mertesacker, Nico Lambertz, Moritz Stein, Tim Kolmanic und Florian Stein, (mittlere Reihe): Trainer Christian Bak, Hakan Girgin, Mert Can Girgin, Elia Feldhoff, André Bäumen, Jendrik Lübbert, Fabian Kehnen und Leonard Matzat, (untere Reihe) Steffen Zimmermann, Ümit Cavlak, Melvin Thielen, Brian Klauenberg und Dominik Kröse bei der Mannschaftsvorstellung des SF Königshardt II am Donnerstag, 27. August 2020, in Oberhausen. Es fehlen Sebastian Harrtung, Niklas Kristo, Ulf Riehoff und Chris Schmelt.