Der Westdeutsche Basketball Verband (WBV) hat den für 31. Oktober geplanten Start der Saison erst einmal auf das neue Jahr verschoben. Zumindest die Option darauf, denn ob gespielt werden kann, will man sich erst einmal noch offen halten.

„Auch aus unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung heraus musste das Präsidium eine Abwägung vornehmen. Es bleibt uns aber derzeit – auch nach überwiegender Meinung der Vereine – keine andere Möglichkeit als den Saisonstart für die Senioren- und Jugendligen zu verschieben. Auch wenn sich alle nach dem Lockdown im Frühjahr und der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes im Sommer auf die neue Saison gefreut haben, bleibt dem Präsidium derzeit keine andere Möglichkeit, die Saison bis zunächst Januar 2021 zu verschieben. Vielleicht sind dann die Infektionszahlen so, dass ein verkürzter Spielbetrieb bis Juni 2021 stattfinden kann. Für den Bereich der Regionalligen im Seniorenbereich findet noch eine Abstimmung mit den betroffenen Vereinen statt“, erklärt der Verband in seiner amtlichen Mitteilung.

Vereine müssen zunächst mal abwarten

„Wir müssen jetzt erstmal schauen was das für uns und unseren Trainingsbetrieb bedeutet“, krächzt ein erkälteter Sebastian Küppers vom TV Jahn Königshardt. Die Halle an der Kiefernstraße ist ohnehin bis zum 25. Oktober gesperrt, die Herren hatten das Training diese Woche auf Grund der gestiegenen Fallzahlen freiwillig ausgesetzt, dazu hat der Coach einen Krankenschein. Virtuell will der Verein nun klären was die Mitglieder sagen und was die Verantwortlichen verantworten können. „Wir möchten den Betrieb nicht absagen“, stellt Küppers klar. Training in Kleingruppen oder erneut virtuell wie schon im Frühjahr kann er sich vorstellen.

Bei den New Baskets muss man noch etwas länger abwarten, die erste Damen in der Regionalliga und die U 18 in der Nachwuchs Bundesliga werden gesondert beurteilt. Vorsitzender Tim Fehrmann verbringt daher aktuell viel Zeit am Telefon. „Wir müssen da abwarten“, erklärt er, trainiert werden darf.

Regionalliga und WNBL werden diskutieren

Das war schließlich auch die Idee des WBV. Die haben den Spielbetrieb nämlich vorsorglich abgesagt, um den Trainingsbetrieb in den Vereinen aufrechterhalten zu können. Sport und Vereine haben schließlich auch für die Kinder und Jugendlichen nicht nur einen gesundheitlichen, sondern auch einen sozialen Wert. Im Winter soll dann regelmäßig in engem Dialog mit den Vereinen abgestimmt werden, ob die Saison im Januar starten kann. Hier geht der WBV einen vorbildlichen Weg und stellt die Gesundheit seiner Mitglieder über Rahmenterminkalender.