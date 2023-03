Der Radtreff am Ruhrpark legt Mittwoch los

Oberhausen. Die beliebte Veranstaltung in Alstaden bietet Ziele und Ausfahrten von gemütlich bis sportlich. Mittwoch, 18 Uhr, geht es los.

Der Radtreff am Ruhrpark startet in sein 40. Jahr, heute beginnt die Saison ab 17.15 Uhr am Sportplatz an der Solbadstraße in Alstaden. Damit hat das lange Warten auf sportliche und gesellige Ausfahrten und gemeinsam Radtouren ein Ende. Individuelle Startzeiten sind bereits ab der zweiten Ausfahrt drin.

Die junge Saison wird ab 17.15 Uhr mit einer Prüfung der Fahrräder durch die Oberhausener Polizei direkt an der Sportplatzanlage am Ruhrpark eröffnet.

Nach der Begrüßung von Ehrengästen, Polizei und Teilnehmern erfolgt der Start um 18 Uhr. Bis zum 27. September werden an jedem Mittwoch die geplanten 27 Ausfahrten in mehreren Gruppen mit unterschiedlichen Zielen angeboten.

Ab der zweiten Ausfahrt werden die Abfahrtzeiten individuell in den verschiedenen Gruppen abgestimmt. Lediglich die Gruppe der Geübten um Gerald Abraham und Klaus Schneider startet an jedem Mittwoch immer um 18 Uhr.

Sportlich auf dem MTB bis nach Kettwig

Das Fahrrad muss der Straßenverkehrsordnung entsprechen und über gute Bremsen und Bereifung verfügen. Der verkehrssichere Zustand gewährleistet, dass das Zweirad seinen Fahrer sicher ins Ziel bringt. Die Bekleidung sollte praktisch, bequem und dem Wetter angepasst sein. Im eigenen Interesse wird empfohlen, einen Fahrradhelm zu tragen.

Die Gruppe der „Mountainbiker (Level 1)“ fährt über sportlich anspruchsvolle Strecken durch hügeliges Gelände bei höherem Tempo. Als Zielort wird Essen-Kettwig angesteuert (ca. 40 Kilometer).

Die „MTB-Gruppe (Level 2)“ fährt über Trails und durch hügeliges Gelände, allerdings mit angepasstem Tempo. Ihr Ziel ist der Entenfang an der Stadtgrenze zwischen Mülheim und Duisburg.

Über längere Strecken durch teils hügeliges Gelände bei flotter Fahrweise radelt die Gruppe der „Könner“. Deren Ziel ist der Landschaftspark in Duisburg (ca. 30 Kilometer).

Eine weitere Gruppe bilden die „Geübten“, die kürzere Strecken vorwiegend eben bei angepasstem Tempo fahren. Der Zielort ist der Museumshafen in Duisburg (ca. 25 Kilometer).

Die Gruppe der „Allrounder“ befahren vorwiegend ebene Streckenprofile unter Berücksichtigung des fahrerischen Könnens. Deren Ziel ist das Brauhaus in Essen-Borbeck (ca. 30 Kilometer).

Auch für Genießer gibt es kürzere Ausfahrten

Auch für die „Genießer“ gibt es ein Angebot. Sie fahren kurze Strecken ohne Steigungen und dies dann auch bei niedriger Geschwindigkeit. Ihr Ziel ist der Reiterhof in Essen-Dellwig (ca. 25 Kilometer).

Folgendes Motto gilt für alle Fahrgruppen unter Beachtung der Straßenverkehrsordnung: „Gemeinsam abfahren und gemeinsam ankommen“. Die Ausfahrten werden zu Saisonbeginn maximal zwei Stunden dauern und je nach Witterung im Laufe des Jahres auf bis zu vier Stunden ausgedehnt. Gleiches gilt für die Fahrleistung, die anfangs je Gruppe zwischen 25 und 40 Kilometer liegt.

Im Verlauf der Saison werden die Ausfahrten auf 30 bis 65 Kilometer erhöht.

Die Routen der einzelnen Gruppen führen überwiegend durch Waldstücke und über verkehrsarme Nebenwege. Bei Halbzeit der Fahrt wird eine Pause eingelegt. Alle Teilnehmer erhalten eine Wertungskarte, auf der die Teilnahmen bestätigt werden. Nur mit diesem Nachweis besteht für die Teilnehmer Versicherungsschutz über den RSV Blau-Gelb 1928 Oberhausen. Infos: www.blau-gelb-oberhausen.de

