Festakt am Wochenende Der OTV 73 blickt auf stolze 150 Jahre Vereinsleben!

Oberhausen. Samstag steigt eine große Geburtstagsfeier im Vereinsheim im Kaisergarten. Dazu gibt es ein Programm für alle Altersklassen.

Dass im Oberhausener Turnverein von 1873 schon immer gut gefeiert wurde, ist praktisch seit den Anfängen des Vereins festgehalten. Denn mit der Gründung Anfang August 1873 ging gleichzeitig die Gründung eines Gesangsvereins einher. Dafür wurden damals dann neue Anmeldungen im „Hof von Holland“ entgegen genommen. Jetzt, in diesem Jahr und vor allem an diesem Wochenende, feiert der OTV 73 aus dem Kaisergarten seinen 150. Geburtstag. Und ist damit ein Jahr älter als die Stadt Oberhausen, die die Rechte 1874 bekam. Ältester Verein in Oberhausen ist der TC 69 Sterkrade, der seinen 150. Geburtstag schon hinter sich hat - und nicht wie manch andere, von Corona beeinflusst, absagen musste.

Die Feierlichkeiten finden Samstag und Sonntag auf erfrischend bodenständige Art statt, der Schwerpunkt liegt auf Breitensport und was den OTV 73 vor allem ausmacht: dem geselligen Beisammensein im Sport, über die Generationen hinweg.

Der OTV ist für alle Generationen da. Foto: Verein

Das mag heute den OTV mit seinen zahlreichen Abteilungen rund um leichtathletische Disziplinen prägen. Zur langen Geschichte gehört aber auch, dass der OTV immer wieder bemerkenswerte Leistungssportler und Persönlichkeiten hervorbrachte oder ihnen eine erste sportliche Heimat bot.

So stammte der spätere Fußball-Nationaltorwart Willy Jürissen aus der Handballabteilung des OTV, wo er in der Jugend im Tor stand. Prof. Dr. August Kisch, ehemaliger Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes von 1970 bis 1985 und Vizepräsident des Nationalen Olympischen Komitees ist ebenso zu nennen wie Fritz Schaumburg, vielfacher Deutscher Meister über die Mittelstrecken und Endlaufteilnehmer über 1500 Meter bei Olympia 1936 in Berlin.

Das traditionelle Ansingen zur Eröffnung der Freiluftsaison im Mai. Foto: Ziegenfuss / Verein

Hans Raff, Olympiateilnehmer 1936 in Berlin über 3000 Meter Hindernis und später erfolgreichster Leichtathletik-Trainer Oberhausens, ist hier in dieser Phalanx ebenfalls zu erwähnen. Raff führte den Oberhausener Willi Wülbeck 1983 in Helsinki zum Weltmeister-Titel über die 800 Meter.

Viele bekannte Namen stammen aus dem OTV 73

Die erwähnten Athleten und Funktionäre prägten die Vergangenheit des Vereins, die Gegenwart wird etwa von Joshua Abuaku beeinflusst. Der 400m-Hürdenspezialist hat sich aus dem OTV in die Weltspitze entwickelt, startete 2021 mit dem Deutschen Nationalteam bei den Olympischen Spielen in Tokio und hat sich seitdem stetig verbessert. Auch die erfolgreiche Marathon-Läuferin und Triathletin Annika Vössing wurde wie Abuaku zum Sportler/in des Jahres 2021 gekürt. Triathlet Timo Schaffeld schließlich hat sich in der Profi-Klasse etabliert, holte 2018 den WM-Altersklassensieg beim Ironman auf Hawaii und wurde jetzt erstmals Deutscher Meister bei den Profis.

Annika Vössing und Timo Schaffeld 2015. Foto: privat / NRZ

Nach dem Gründungsjahr wuchs der OTV stetig an, wurde ein beliebter Großverein mit vielen Abteilungen. Die für Handball etwa ist die älteste in Oberhausen, 1922 gegründet. Mit mehr als 600 Mitgliedern machte sich dann das Fehlen eines eigenen Spielplatzes negativ bemerkbar. Gute Beziehungen zum Bergbau-Verein Concordia und der Stadtverwaltung führten zum Bau der Anlage im Kaisergarten. Der wurde 1924 in Gatterdamplatz benannt, nach Peter Gatterdam, dem Turnbruder, Turnleiter, Spielwart und Kreisspielwart Rheinland. Wegen seiner zahlreichen Verdienste wurde die Anlage nach seinem Tod nach ihm benannt.

Der Gatterdamplatz ist das Herz des OTV 73 und Ausgangspunkt zahlreicher Veranstaltungen, hier mit dem beliebten Gasometerlauf. Foto: Zoltan Leskovar / FUNKE Foto Services

Leichtathletik, Faustball und Handball wuchsen und gediehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der Neuaufbau, Erfolge gab es dann wieder in der Leichtathletik und im Feldhandball. Tennis, Gymnastik, Geräteturnen, Faustball, Prellball, Basketball, Schwimmen, Wandern und Wintersport bereicherten in späteren Jahren die Angebotspalette des Vereins.

Alle Altersklassen sind im OTV vertreten

Josef Ziegenfuß war und ist ein prägender Name der jüngeren Geschichte, „sein“ OTV wurde auch überregional durch Volkslaufveranstaltungen wie die OTV-Meile oder den Gasometerlauf bekannt. Mit 1000 Mitgliedern unter der Führung von Marc Ziegenfuß ist der OTV heute einer großen Oberhausener Vereine, der in vielen Sportarten viele Bedürfnisse aller Altersklassen bedienen kann. Auf weitere 150!

