Der Nikolauslauf in Königshardt ist zurück im Dunkelschlag

Oberhausen. Nach einem Jahr Pause war es wieder soweit: Die Nordtriathleten richten zum zweiten Mal den Nikolauslauf aus, erstmals unter 2G-Bestimmungen.

Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause war es endlich wieder soweit. Voller Dankbarkeit über den sportlichen Wettstreit sowie leckeren Kuchen- und Glühweinduft bevölkerten mehr als eintausend Menschen die Sportanlage am Buchenweg in Königshardt. Die Nordtriathleten der Spvgg. Sterkrade-Nord richteten zum zweiten Mal den Nikolauslauf aus, erstmalig jedoch unter 2G-Bestimmungen und einem durchdachten Hygienekonzept.

Die enorm hohen Anforderungen stellten das Team rund um den allzeit präsenten Abteilungsleiter Florian Marbach vor diverse Hürden. Ein großes Lob ging aber auch an die vielen Zuschauer- und Betreuer, die sich nicht nur vollständig an die Maskenpflicht in bestimmten Bereichen wie Kabinen, Anmeldung und Startbereich hielten, sondern sogar im Freien auf der Sportanlage die Masken größtenteils aufbehielten.

Laurenz „The Voice“ Thissen unterhält Publikum und Läufer

Laurenz Thissen, in Läuferkreisen auch „The Voice“ genannt, schickte im Anschluss an die Kinderläufe 255 Starter:innen auf die 5-Kilometer-Strecke. Stimmungsvoll mit Fachexpertise und Humor zauberte er den Besucher:innen öfters ein Lächeln ins Gesicht.

Das Führungsfahrrad musste besonders viel Gas geben, denn nach nur 16:26 Minuten erreichte der Oberhausener Hannes Piffko (Running4Charity e.V.) mit neuem Streckenrekord als Sieger die Ziellinie im Stadion. Es folgten Heiner Wardemann (Bataver Lauftreff Emmerich/17:14) und Bastian Nitz (ASV Duisburg/17:28).

Die frischgebackene Ärztin und Sportlerin des Jahres Annika Vössing vom Oberhausener Turnverein war nach dreijähriger Pause wieder am Start und dominierte den Frauenwettbewerb mit Streckenrekord in 17:46 Minuten. Ihr folgten Katharina Wehr (ASV Duisburg/18:00) und Annika van Hüüt (LG Alpen/19:40).

Keine Stunde später startete Vössing auch über die Zehn Kilometer und gewann in 37:19 Minuten vor Denise Hellweg (Aachener TG/42:25) und Ulrike Zeitz Kempkens (Kevelaerer SV/43:58). Es sollte ihr Abschiedsrennen aus der Heimat werden, denn für die 29-Jährige geht es bald nach Davos in die Schweiz. „Im Trikot meines Heimatvereins zu laufen, ist für mich eine große Ehre. Ich werde immer wieder gerne auf Heimatbesuch kommen“, so Vössing.

Timo Schaffeld und Hannes Piffko im Gleichschritt zu Sieg

Insgesamt 186 Teilnehmer:innen umfasste das 10km-Starterfeld. Deutlich kleiner als bei der letzten Ausgabe, aber nicht minder schnell. Ironman Timo Schaffeld (RWO Endurance Team) und Doppelsieger Hannes Piffko (Running4Charity) liefen bei den Männern zeitgleich in 34:14 Minuten über den Zielstrich. Auch Jens Gosebrink (LG Alpen/36:41) zeigte als Drittplatzierter, dass es die Triathleten nicht nur im Wasser und auf dem Rad draufhaben. Ein Ausrufezeichen setzte zudem Laurenz Klever (LAV Oberhausen), der in starken 37:16 Minuten die männliche U18 gewann.

Den Lauftag eröffnet hatten 107 Bambini über die 400 Meter. Josefine Fenderl (LG Dorsten) gewann in 1:27 Minuten knapp vor Lotta Zganiatz (LAV Oberhausen/1:31) und Phil Holländer (SpVgg. Sterkrade-Nord/1:32). Eine tolle Leistung, die der Nikolaus mit neu gestalteten Medaillen belohnte.

Über 1.200 Meter und die kleine Cross-Runde siegte Gustav Golsong (TSG Kirchhellen/5:21), gefolgt von Luca Svoboda (5:23) und Charlotte Krein (beide LAV O/5:39). Den 1.500 Meter-Crosslauf der Schüler gewann Lasse Lohrke (LG Dorsten/5:28) vor Tyler Smuda (Adler Bottrop/5:38) und Ben Goddinger (LAV Oberhausen/5:41).

825 Läufer gingen an den Start

Die Siegerehrungen funktionierten Dank der Zeitnahme-Profis von Taf Timing reibungslos wie immer und der Nikolaus musste quasi in Akkordarbeit Urkunden, Präsente und Medaillen überreichen. Trotz Corona gingen insgesamt 825 Läufer:innen an den Start. Ein dickes Ausrufezeichen für den Laufsport in Oberhausen, der traditionell auch im kommenden Jahr wieder einen Nikolauslauf erfahren soll. Die gespendeten Pfandmünzen der Startnummern gingen in diesem Jahr an den Lauf- und Spendensammelverein running4charity. Eine weitere Spende geht an das Frauenhaus Oberhausen.

Ein explizites Dankeschön geht, neben allen Besucher:innen, an alle ehrenamtlichen Helfer:innen, ohne deren Engagement eine Veranstaltung in dieser Größenordnung nicht durchgeführt werden könnte.

Alle Resultate unter https://my.raceresult.com/183673/results

