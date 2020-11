Der Niederrhein folgt Westfalen: Kein Fußball mehr in 2020

Duisburg. Der zweite Fußballverband in Nordrhein-Westfalen wird am Freitag nachziehen: Auch am Niederrhein soll bis zum Ende des Jahres der Ball ruhen.

Der Fußballverband Niederrhein ziert sich noch, was eine Entscheidung bezüglich des weiteren Spielbetriebes im Amateurfußball angeht. Währenddessen hat Westfalen schon Nägel mit Köpfen gemacht. Die vom Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) beschlossene Einstellung des Spielbetriebs , die sich zunächst nur auf den Monat November bezogen hatte, gilt nun bis Jahresende.

Der Niederrhein wird Freitag folgen. Mittwoch tagten per Videokonferenz die Senioren und Junioren, am Donnerstag folgte eine Absprache der Kreisvorsitzenden, Freitag soll die Entscheidung für das Aussetzen bis Jahresende bekanntgegeben werden .

Dieter Wilms, Vorsitzender des Kreisjugendausschusses Oberhausen/Bottrop. „Wir werden der Vernunft folgen und bei Senioren und Junioren bis Jahresende aussetzen.“

Keine Meisterschaftsspiele und auch keine Freundschaftsspiele

Sie betrifft nicht nur Meisterschaftsspiele, sondern auch Freundschaftsspiele. Wegen der weiterhin angespannten Lage, hervorgerufen durch die Corona-Pandemie, gehen die Verbände Niederrhein, Westfalen und Mittelrhein nicht davon aus, dass die aktuellen Corona-Vorschriften kurzfristig gelockert werden. Deshalb warten sie mit ihrer Entscheidung nicht bis Ende November, sondern treffen sie nun.

Der Spielbetrieb im Juniorenfußball ist für dieses Jahr auf Kreisebene komplett eingestellt worden. Darauf verständigten sich die Ruhrgebietskreise (FLVW) in einer Videokonferenz. „Man konnte damit rechnen, dass so entschieden wurde“, sagt Michael Schneider als 1. Vorsitzender des Jugendausschusses des Fußballkreises Gelsenkirchen und Funktionär aus Gladbeck.

Wilms begrüßt die Oberhausener Entscheidung, die Plätze zu schließen

Dieter Wilms, Vorsitzender des Kreisjugendausschusses Oberhausen/Bottrop Foto: Felix Hoffmann

„Das ist natürlich schade für die Kinder, aber was soll man machen?“, stellt Schneider fragend in den Raum. Wilms erinnert in diesem Zusammenhang noch einmal an das wilde Fußballturnier auf der Anlage Mellinghofer Straße. Ein Auswuchs, der vielleicht auch durch die Ungewissheit entstand, wie es im Jugendbereich weiter geht. „Natürlich wollen die alle spielen.“ Aber wie Schneider ist er der Meinung: „Keiner will die Verantwortung tragen, falls es zu einer Infizierung kommen sollte.“ Deswegen begrüßt Wilms, dass die Stadt sich jetzt dazu durchgerungen hat, die Anlagen zu schließen. Individualsportler müssen jetzt mit Zeiten von 8 bis 15 Uhr werktags vorlieb nehmen. Am Wochenende geht gar nichts, Sperre.

Selbst wenn es, so heißt es in einer Mitteilung des FLVW, Anfang Dezember eine Lockerung gäbe, müsste man den Vereinen die Möglichkeit einräumen, die Mannschaften mit entsprechenden Trainingseinheiten auf den Spielbetrieb vorzubereiten. Da würde die Zeit bis Jahresende natürlich knapp, um noch Spiele auszutragen.

Verbände, Vereine und Fußballer wollen keine Risiken eingehen

„Ich hoffe, dass diese Saison überhaupt irgendwie zu Ende geführt wird“, sagt Michael Schneider. Bereits die vergangene Spielzeit musste abgebrochen werden. Dieses Szenario möchte keiner noch einmal erleben, der im Nachwuchsfußball in der Verantwortung steht. Gerade für die Junioren ist es wichtig, sich durch Trainings- und Spielbetrieb fußballerisch zu verbessern. Aber absoluten Vorrang hat auch hier die oberste Maxime, keine gesundheitlichen Risiken einzugehen.

So reagieren die Vereine in Westfalen

Bochum : Westfalenligisten haben mit Unterbrechung gerechnet

Bottrop : Das sagen die Klubbosse zur Verlängerung der Saisonunterbrechung

Wattenscheid : SG Wattenscheid geht entspannt in die Zwangspause