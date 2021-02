Der Kurs des TV Jahn Hiesfeld birgt Chance und Risiko

Der TV Jahn Hiesfeld legt mit dem Rückzug vom Rückzug aus der Fußball-Oberliga eine erstaunliche Wende hin. Ein Kommentar.

Es ist erstaunlich, in welchem Tempo die Verantwortlichen des TV Jahn Hiesfeld eine 180-Grad-Wende hinbekommen. Am 29. Januar gab Dietrich Hülsemann eine wirtschaftliche Bankrotterklärung für die Oberliga-Fußballmannschaft ab und verkündete einen Neuanfang ab dem Sommer in der Bezirksliga als praktisch alternativlos. Gerade mal drei Wochen später ließ der Vereinspräsident den Sportlichen Leiter Gerd Ott am Samstag eine Pressemitteilung verschicken, in der es sinngemäß heißt: War alles nicht so gemeint, wir wollen unbedingt in der Oberliga weitermachen.

Wer es positiv sehen will, erkennt in dem nun propagierten Kurs durchaus eine Chance. Das Leitmotiv „Jugend forsch“ klingt ja auch erstmal charmant: Der TV Jahn gibt als Ausbildungsverein jungen Talenten die Chance, sich über die Zwischenstation Hiesfeld für höhere Aufgaben zu empfehlen. Das kann gelingen, wie das Beispiel Nico Klaß zeigt: Der Verteidiger kam 2016 aus dem Nachwuchs des MSV Duisburg an den Rotbach, wechselte zwei Jahre später in die Regionalliga zu Rot-Weiß Oberhausen und unterschrieb im vergangenen Sommer seinen ersten Profi-Vertrag beim Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Dort stehen in der laufenden Saison bisher immerhin zehn Einsätze in der Statistik.

Andererseits birgt das Konzept, soweit man es als solches bezeichnen kann, ein hohes Risiko. Denn Nico Klaß konnte sich seinerzeit in einem Umfeld mit gestandenen Oberliga-Spielern wie Kevin Kolberg, Ioannis Alexiou, Damiano Schirru, Gino Mastrolonardo, Kevin Menke und den Gebrüdern Gataric entwickeln. Und auch er brauchte dabei seine Anlaufzeit, um sich freizuschwimmen. Dass Oberliga spielen nicht zwangsweise mit Oberligatauglichkeit gleichzusetzen ist, wissen nämlich auch die Hiesfelder: Der eine oder andere junge Spieler, der in den vergangenen Jahren ebenfalls im ersten Senioren-Jahr beim TV Jahn ins kalte Wasser geworfen wurde, war mit den Ansprüchen in der fünfthöchsten Spielklasse schlichtweg überfordert. Und was passieren kann, wenn der Großteil des Kaders aus vergleichsweise unerfahrenen Spielern besteht und die stabilisierenden Routiniers nur noch eine kleine Minderheit bilden, lässt sich aktuell vorbildlich in der Bundesliga bei Hertha BSC beobachten: Der abstiegsbedrohte Hauptstadtclub taugt in dieser Hinsicht auch ein paar Etagen tiefer als Mahnung.

Mit der Entscheidung, den Neuanfang nicht in der Bezirksliga, sondern zwei Klassen oder – im Falle eines Abstiegs – eine Liga höher anzustreben, beweisen die Verantwortlichen beim TV Jahn daher auf jeden Fall Mut. Ob es tatsächlich Übermut ist, wird sich mit der Zeit auf dem Spielfeld zeigen.

