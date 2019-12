Oberhausen. Drei Ortsderbys würzen den letzten Spieltag der Bezirksliga in diesem Jahr. Dazu kommt für Arminia II ein Auswärtsduell.

Das Wochenende der drei Derbys steht an

Bezirksliga, Gruppe 6

Sterkrade 06/07 –

SF Königshardt Sa. 15

Zum Jahresabschluss geht es im Stadion Am Dicken Stein um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Auch die Beteiligten wissen um die Bedeutung des Derbys. „Es wird ein enges Spiel. Der Verlierer steht zwei Monate auf einem Abstiegsplatz, das wollen wir verhindern“, so Georg Mewes, der mit seinen Tackenber-gern derzeit zwei Zähler vor dem Königshardter Rivalen liegt. Dabei muss der Interimstrainer allerdings auf acht Spieler sicher verzichten und sich von der zweiten Mannschaft aushelfen lassen.

Bei den Gästen werden nur vier Akteure ausfallen. „Wir wollen an letzter Woche anknüpfen und mit großer Freude am Fußball ein gutes Spiel machen“, gibt Richard Zander das Ziel für das Kellerduell aus. „Ob es dann zu einem Derbysieg reicht, wird man dann sehen, da gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Wir werden versuchen, uns das zu erspielen.“ Nach dem Remis gegen Spitzenreiter Überruhr fahren die Königshardter mit breiter Brust zum Tackenberg. Doch auch die Sterkrader wollen die wichtige Partie unbedingt gewinnen.





Adler Osterfeld –

SC 20 Sa 18.30

An der Siepenstraße empfangen die seit vier Spielen ungeschlagenen Rothebuscher den Tabellendritten vom Knappenmarkt. Mit einem erneuten Sieg können die Adler in die ersten Fünf vorstoßen. „Das wird eine Hammernummer. Wir müssen extrem gut vorbereitet sein, der Spielclub ist sehr spielstark. Trotzdem wollen wir zu Hause einen guten Abschluss finden,“ so Udo Hauner, der seit seiner Rückkehr als Linienchef noch keine Niederlage einstecken musste. Bis auf Chris-Evans Pieritz (gesperrt) stehen Hauner alle Mann zur Verfügung.

Ümit Ertural erwartet eine Reaktion

„Ich erwarte eine Reaktion auf das letzte Spiel, wir werden auch einige Änderungen vornehmen“, blickt Ümit Ertural zurück auf die bittere 1:6-Pleite gegen Fortuna Bottrop. „Es wird eine kämpferisch starke Mannschaft auf dem Platz stehen und ich hoffe, dass wir über die Grundtugenden Punkte mitnehmen können.“ Sascha Möllmann und David Fojcik stehen dem Spielertrainer wieder zur Verfügung.





BW Oberhausen –

Arminia Klosterhardt So 14.30

In Lirich haben die Hausherren die letzte Chance, ihre Ausgangsposition im Abstiegskampf vor dem Jahreswechsel zu verbessern. „Wir kennen die Stärken von Arminia, wollen konzentriert an die Sache gehen. Im Hinspiel haben wir super gespielt, jetzt sind die Karten neu gemischt“, sagt Trainer Samet Arik, der auf Said Koumbaz und Bülent Demirci verzichten muss. Zehn Zähler Rückstand haben die Blau-Weißen bereits auf das rettende Ufer, jeder Punkt wird dringend benötigt.

Marcel Landers geht fest von einem Sieg aus

„Ich erwarte von meinen Jungs, dass wir gewinnen. Wir wollen die gute Hinrunde krönen, auch wenn im Derby viel passieren kann“, ist die Zielsetzung bei Gästetrainer Marcel Landers klar. „Wir haben den nötigen Respekt vor Blau-Weiß, aber wir wollen die drei Punkte. Die Trainingswoche war gut und die Jungs wollen für einen guten Jahresabschluss sorgen.“ Überwintern werden die Klosterhardter auf Rang zwei, wie groß das Polster im neuen Jahr ist, wird sich Sonntag entscheiden.





Gruppe 5

Duisburger FV 08 –

Arminia Klosterhardt II So 15

Am letzten Spieltag enttäuschte der Aufsteiger mit einem Remis gegen Tabellenschlusslicht RW Mülheim, nun geht es zum Tabellennachbarn nach Duisburg. „Nach dem Unentschieden mussten wir uns kurz schütteln. Duisburg ist eine der spielstärksten Mannschaften der Liga, auf Naturrasen wird das ein schweres Spiel“, weiß Trainer David Löchte aber um die Stärke des Gastgebers. „Wir werden nochmal alles reinhauen und versuchen, die Punkte, die wir gegen Mülheim liegen gelassen haben, jetzt zu holen, um auf keinen Fall Weihnachten auf dem Relegationsplatz zu liegen.“