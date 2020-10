Das tut sich personell bei den Liga-Konkurrenten von RWO

Nicht nur RWO hat kürzlich personell nachgelegt, auch bei den Konkurrenten der Kleeblätter in der Regionalliga hat sich noch einiges getan.

Alemannia Aachen

Am Samstag (14 Uhr) tritt Rot-Weiß Oberhausen in der Fußball-Regionalliga bei Alemannia Aachen an. Dabei könnte die noch sieglose Pappas-Elf auch auf Neuzugang Nick Galle treffen, der vom Drittligisten Hallescher FC an den Tivoli gewechselt ist. Dieser stellte sich zuletzt unter anderem auch beim Aachener Liga-Konkurrenten FC Schalke 04 II vor. Galle wurde im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln ausgebildet. Nach einer Spielzeit für die U19-Junioren von Viktoria Köln wechselte der 22-jährige Linksfuß zu Fortuna Düsseldorf. In 40 Regionalliga-Einsätzen für die U23 gelangen dem Verteidiger ein Treffer sowie fünf Vorlagen. 2019 folgte Galle dem Lockruf aus Halle, wo er zu zwei Drittliga-Einsätzen kam.

Rot-Weiss Essen

Kurz vor Transferschluss hat auch Rot-Weiss Essen noch einmal personelle Änderungen im Kader vorgenommen. Ayodele Adetula verlässt die Hafenstraße in Richtung Nord-Regionalligist VfB Oldenburg. RWE reagierte auf den Abgang und verpflichtete Isaiah Young. Der 22-Jährige spielte zuletzt für die Zweitvertretung von Werder Bremen, wo er bereits Erfahrungen in der 3. Liga sammelte. 2017 aus dem US-amerikanischen Bundesstaat New Jersey zu Werder Bremen gewechselt, spielte Young zunächst in der U19 (elf Spiele, drei Tore, sechs Vorlagen) der Hanseaten und im Anschluss für die Zweitvertretung des Bundesligisten. Hier wurde er vom heutigen Profi-Coach Florian Kohfeldt trainiert.

VfB Homberg

Der VfB Homberg hat auf den Kreuzbandriss von Alexandros Armen, den er sich beim 1:0 im Stadion Niederrhein zugezogen hatte, reagiert und mit Samed Yesil einen Stürmer verpflichtet. Zuletzt spielte der 26-Jährige für Ankara Demirspor, dort langte es allerdings nur zu fünf Kurzeinsätze. Der gebürtige Düsseldorfer war nach seiner Jugendzeit bei Bayer 04 Leverkusen mit 18 Jahren zum FC Liverpool gewechselt. Ein Einsatz in der Premier League blieb ihm allerdings verwehrt. Nach seinem Vertragsende in England heuerte Yesil bei Panionios Athen und dem KFC Uerdingen an. Der VfB steht derzeit mit vier Punkten aus sieben Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Preußen Münster

Preußen Münster hat ebenfalls noch einen weiteren Angreifer verpflichtet. Benedikt Zahn wechselt von der zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth an die Hammer Straße und soll für mehr Torgefahr im Angriff der Münsteraner sorgen. Seine Torgefahr konnte der Angreifer vor allem vor zwei Jahren in der Reserve des FC Schalke 04 in der Oberliga Westfalen unter Beweis stellen. Mit 18 Treffern in 33 Spielen hatte der Blondschopf erheblichen Anteil am Aufstieg der Königsblauen in die Regionalliga West.

FC Schalke 04 II

Der FC Energie Cottbus hat den 23-jährigen Jonas Hofmann unter Vertrag genommen. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt mit sofortiger Wirkung von der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 in die Lausitz. Hofmann, der seinen eigentlich bis zum 30. Juni 2021 gültigen Vertrag auf Schalke auflöste, kam in der vergangenen Saison auch zu einem zweiminütigen Kurzeinsatz beim 1:1-Remis der Schalker gegen Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga.