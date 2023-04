„Das spricht für eine überragende Leistungssteigerung“

Oberhausen. Beim Bayerschwimmfest in Wuppertal gehen 33 Aktive der C- und B-Jugend der SG Oberhausen in 209 Einzelwettkämpfen an den Start. Gute Ausbeute.

Der SV Bayer Wuppertal lud zum Bayerschwimmfest ins dortige Schwimmsportleistungszentrum (SSLZ) ein. Die SG Oberhausen schickte 33 Aktive der C- und B-Jugend in 209 Einzelwettkämpfen an den Start. Diese schwammen 234 der insgesamt 1781 Starts. Das Trainerteam Robin Arndt und Maurice Labudda sah dabei sehr gute Leistungen ihrer Aktiven, obwohl eine Krankheitswelle das Schwimmteam heimsuchte und einige Aktive den Wettkampf nach dem ersten Tag bereits abbrechen mussten, während andere angeschlagen ihre Wettkämpfe absolvierten.

Julian Marquardt festigte über die Strecken 50m, 100m und 200m Freistil, Max Honstein über 50m, 100m, 200m, 400m Freistil, 50m Schmetterling und 50m Brust ihre Positionen für die Deutschen Jugendmeisterschaften (DJM) in Berlin. Derzeit rangieren drei Aktive auf der Qualifikationsliste für die Teilnahme in Berlin (Marquardt über 100m Freistil -Rang 5, Honstein über 50m Freistil -Rang 5, Causevic über 200m Brust- Rang 22).

Insgesamt haben die SGO-Schwimmer für die NRW Jahrgangsmeisterschaften jetzt 21 Zeiten geschafft und alle Aktiven haben bei den Bezirksmeisterschaften nochmal eine Chance, weitere Zeiten zu erschwimmen bzw. zu verbessern. In der letzten Saison waren es zum gleichen Zeitpunkt lediglich zwölf Qualifikationen. „Das spricht für eine sehr gute und überragende Leistungssteigerung innerhalb der SGO und der Schwimmer, was sich jeder Trainer nur wünschen kann“, resümierte Robin Arndt.



Die Ergebnisse des Bayercups

Nico Baerwald (JG 2007): 1. Platz 200m Rücken (02:54,08 Min), 3. Platz 50m Brust, (00:36,14 Min); Armin Causevic (JG 2010): 200m Brust (03:02,48 Min); Lukas Foks (JG 2006): 2. Platz 200m Schmetterling (02:26,62 Min); Isabel Florentine Hartmann (JG 2004): 3. Platz 200m Lagen (02:49,29 Min); Max Honstein (JG 2009): 2. Platz 50m Schmetterling (00:29,47 Min), 1. Platz 100m Freistil, (00:58,64 Min), 1. Platz 400m Freistil (04:35,61 Min), 1. Platz 50m Freistil, (00:26,51 Min), 2. Platz 50m Brust (00:35,21 Min), 2. Platz 100m Schmetterling (01:09,00 Min), 1. Platz 200m Freistil (02:09,71 Min); Aleksej Krohm (JG 2009): 3. Platz 200m Rücken (02:32,04 Min); Alena Krohm (JG 2007): 3. Platz 400m Freistil (05:17,38 Min); Alex Krohm (JG 2008): 3. Platz 50m Schmetterling, (00:28,44 Min), 3. Platz 200m Schmetterling, (02:35,49 Min); Alina Krohm (JG 2005): 3. Platz 200m Rücken (02:57,57 Min), 2. Platz 400m Freistil (05:13,05 Min); Anja Krohm (JG 2004): 3. Platz 200m Freistil (02:24,33 Min); Julian Marquardt (JG 2010): 1. Platz 50m Rücken (00:35,05 Min), 1. Platz 100m Freistil (01:00,94 Min), 3. Platz 200m Schmetterling, (02:55,57 Min), 1. Platz 50m Freistil (00:28,18 Min), 1. Platz 100m Rücken (01:16,28 Min), 3. Platz 100m Schmetterling, (01:15,16 Min), 1. Platz 200m Freistil (02:16,97 Min); Lara Nordmann (JG 2003): 3. Platz 50m Rücken (00:33,57 Min), 2. Platz 200m Rücken (02:50,47 Min), 3. Platz 100m Rücken (01:14,94 Min); Jasper Schulz (JG 2010): 3. Platz 200m Rücken (03:21,17 Min); Mira Weidlich (JG 2007): 2. Platz 200m Schmetterling (02:45,05 Min).

