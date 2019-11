Oberhausen. Nach dem 1:1-Remis in der Fußball-Regionalliga von RW Oberhausen bei der U21 des 1. FC Köln waren sich die Trainer erstaunlich einig.

Das sagen die Trainer vom SC Rot-Weiß Oberhausen und der U21 des 1. FC Köln zum Remis im Nachholspiel.

Mike Terranova, RWO-Trainer: Ich denke, dass wir eine hochklassige Regionalliga-Partie gesehen haben, mit viel Kampf, aber auch vielen guten spielerischen Elementen. Leider bekommen wir wieder durch einen Standard, was eigentlich unsere größte Stärke ist, ein Gegentor. Dann muss man natürlich besonders auf die schnellen Pfeile der Kölner aufpassen, denn bei einem zweiten Gegentor hier wäre es bei der Qualität des Gegners enorm schwierig geworden. In der zweiten Hälfte waren wir auch durch die Umstellungen richtig gut drin. Manchmal hat uns ein wenig die Ballruhe gefehlt, aber der Ausgleich war hochverdient. Am Ende sind wir mit fünf Stürmern auf dem Platz all-in gegangen und hatten noch Möglichkeiten, Köln aber auch. Von daher ist das Ergebnis gerecht und wir müssen auch nicht enttäuscht sein. Es war doch wohl hoffentlich jedem klar, dass wir jetzt nicht alle weghauen.

Mark Zimmermann, Trainer 1. FC Köln U21: Ich unterschreibe alles so, wie der Mike es gesagt hat. Ich kann mit dem Punkt gut leben, weil wir eine sehr gute Leistung gezeigt haben. Und zwar gegen einen Gegner, der alles in die Waagschale geworfen hat. Oberhausen bringt eine Wucht, eine Robustheit mit, gepaart mit starken Individualisten wie Müller, März oder Steinmetz. Wir können aus diesem Spiel viel mitnehmen. Großes Kompliment an beide Mannschaften.