Das sagen die Trainer zur RWO-Niederlage in Wuppertal

Wuppertal bleibt für RWO kein gutes Pflaster. Das sagen die Trainer zum 0:3 der Kleeblätter im Stadion am Zoo:



Dimitrios Pappas (RWO-Trainer): Wir haben es verpasst, in der Drangphase zu Spielbeginn das Tor zu machen. Die Gelegenheiten waren ja da, mehrfach sogar. Wie das im Fußball so ist, wenn man sich selbst nicht belohnt, wird man gerne vom Gegner bestraft. Und das war dann mit dem 0:1 auch der Fall. Gleiches Bild war dann nach dem Seitenwechsel, wo wir erneut durch Shun Terada die Chance zum Ausgleich liegen lassen. In der Folge haben wir dann natürlich alles riskiert, haben aufgemacht und werden denn von Wuppertal klassisch ausgekontert. Und so ist das Spiel dann leider an uns vorbeigegangen. Wir müssen einfach dran bleiben und dürfen uns nicht aufgeben. Wenn wir weiter so nach vorne spielen und die Chancen wie heute kreieren, dann wird das Ding auch irgendwann zappeln. Und nur durch solche Erfolgserlebnisse bekommen wir das Selbstvertrauen, was die Jungs dringend brauchen. Aus dieser Situation kommen wir nur selbst raus. Und wir sind uns sicher, dass wir das schaffen.

Alexander Voigt (WSV-Trainer): Unabhängig vom Ergebnis hat die Mannschaft gezeigt, was sie in

WSV-Trainer Alexander Voigt. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

der Lage ist zu leisten, wenn sie mit Kampf und Leidenschaft ins Spiel geht. Wir haben sicherlich etwas gebraucht, um in die Partie reinzukommen. Da hatten wir auch etwas Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten. Genauso hatten wir aber die letzten Wochen auch viel Pech, wo die Spiele nicht für uns gelaufen sind. Aber über die gesamten 90 Minuten kann man mit Fug und Recht behaupten, dass der Sieg auch in der Höhe verdient ist. Wir haben unsere Aufgabe sehr gut erledigt und eine Reaktion zur letzten Woche beim 1:5 gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach gezeigt. Es freut mich für die Jungs, dass sie sich endlich mal belohnt haben. RWO und Dimi wünsche ich dagegen alles Gute für die restliche Saison.