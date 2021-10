Das sagen die Trainer zum Remis von RWO gegen SV Straelen

Oberhausen. In einer unterhaltsamen Partie trennten sich RWO und der SV Straelen 0:0. Das sagen die Trainer Mike Terranova und Rudi Zedi.

In der Fußball-Regionalliga trennten sich RWO und der SV Straelen in einer unterhaltsamen Partie 0:0. Das sagen die Trainer:

RWO-Trainer Mike Terranova über…

…die Nullnummer gegen Straelen: In erster Linie bin ich klar enttäuscht, weil wir die drei Punkte eingeplant hatten. Wir wussten, dass wir auf einen Gegner treffen, der tief steht und ein sehr gutes Umschaltspiel hat, weil Straelen über schnelle und technisch feine Fußballer verfügt. Deswegen wollten wir auch die Tiefe kontrollieren, viel nach vorne spielen. Ich glaube, wir sind richtig gut ins Spiel hineingekommen, wo wir viele zweite Bälle gewonnen haben. Aber gerade im letzten Drittel, wo es eng wird und die Kette tief steht, haben wir nicht konsequent genug den Abschluss gesucht. Nach der Pause hatten wir eine Drangphase, wo wir den Treffer machen müssen. Wenn wir da ein Tor machen, beflügelt das die Mannschaft und wir laufen auch nicht in so viele Konter rein. In diesen Situationen hatten wir auch Glück, dass wir kein Tor reinkriegen und das Spiel sogar verlieren.

…was ihn besonders geärgert hat: Mich ärgert es, wie wir die Chancen vorne vergeben, weil ich die Spieler anspreche, woran sie arbeiten sollen. Und genau diese Spieler, mit denen man gesprochen hat, ich

glaube, deren Bälle sucht man jetzt noch. Darüber bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber was ich der Mannschaft positiv anrechne ist, dass wir dieses Spiel nicht noch verloren haben. So sind wir seit dem zweiten Spieltag weiterhin ungeschlagen und treten immer dominant auf. Das ist wichtig und der Fußball, den Oberhausen sehen will. Und ich glaube, wenn ich eine Nacht darüber schlafe, dann kann ich auch mit der Punktteilung leben.

… über die anstehenden Aufgaben im Pokal und in der Liga: Für uns geht es am Dienstag gegen Genc

Osman darum, in die nächste Runde einzuziehen. Danach wartet das geile Spiel in Wuppertal, wo wir unbedingt die drei Punkte holen wollen. Die Saison ist noch sehr lang und ich sehe uns auf einem sehr guten Weg. Unser Ziel ist es, so lange wie möglich oben mitzumischen. Wir reden immer über Münster, RWE oder Fortuna Köln, aber die schwierigen Spiele sind gegen die unteren Mannschaften. So war es immer in der Vergangenheit. Deshalb lasse ich mich davon nicht blenden. Wir müssen gucken, dass wir vielen Unentschieden aus dem Weg gehen. Aber man fährt in dieser Liga nirgendwo hin und holt einfach so die Punkte. Wir haben viele junge Leute auf dem Platz, die sich entwickeln und diese Dinge mitnehmen müssen, damit wir Spiele wie heute in Zukunft gewinnen.

Rudi Zedi (Interimstrainer SV Straelen): Ich denke, wir haben von beiden Teams ein sehr intensives

SVS-Interimscoach Rudi Zedi. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Spiel gesehen. Wir waren gut vorbereitet und haben sehr diszipliniert verteidigt. Es ging darum, die Räume eng zu halten und RWO so weit wie möglich von unserem Tor fernzuhalten. Daneben konnten wir in der Offensive auch immer wieder Nadelstiche setzen, wo wir das Spiel auch zu unseren Gunsten hätten entscheiden können. Aber aufgrund der Art und Weise, wie meine Mannschaft mit dieser Leidenschaft gegen einen guten Regionalligisten dagegengehalten hat, geht der Punktgewinn absolut in Ordnung.