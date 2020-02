Das sagen die RWO-Spieler zum Sieg gegen Bergisch Gladbach

Das sagen die Spieler von RW Oberhausen zum hart erkämpften 2:1-Sieg gegen das Schlusslicht SV Bergisch Gladbach:

Christian März (Sechser): Dass es ein hartes Stück Arbeit werden würde, war uns schon vor dem Anpfiff klar. Bergisch Gladbach ist ein sehr unangenehmer Gegner, der nach Ballgewinn sehr schnell in die Spitze spielt. Die ersten 15 Minuten ist ihnen das auch sehr gut gelungen, da sind wir schön hinterhergelaufen. Doch mit der Zeit sind wir wach geworden und haben mit unseren Waffen Gödde und Löhden vorne die zweiten Bälle geholt. Leider haben wir unsere Chancen zum 2:1 nicht frühzeitig genutzt, weshalb es dann zu einem echten Krimi geworden ist. Am Ende ist der Sieg aber verdient. Unabhängig von der Emotionalität des späten Sieges sind wir sehr motiviert, was das Derby nächste Woche gegen RWE angeht. Wir freuen uns auf dieses Spiel.

Jannik Löhden (Kapitän und Torschütze): Wir sind auf einen tiefstehenden Gegner getroffen, der uns

das Leben gerade nach Umschaltspiel sehr schwer gemacht hat. Das ist deren Stärke. Dass wir nach einem Eckball das 0:1 kassieren, ist natürlich unglücklich, gerade in der Entstehung. Zum Glück haben wir schnell den Ausgleich erzielt, wobei ich sage, so einen Treffer habe ich zuletzt in der D-Jugend gemacht. Und das ist auch schon 20 Jahre her. Aber man hat heute auch gesehen, dass wir nicht nur Fußball spielen, sondern auch kämpfen können. Wir nehmen einiges mit für das RWE-Spiel und sind gewappnet. Ich will zwar keine Kampfansage machen, aber wir gewinnen das Ding.

Maik Odenthal (nach 53 Minuten eingewechselt): Es war keine einfache Partie, ähnlich wie im Hinspiel. Auch dieses Mal haben wir einen Dosenöffner gebraucht, weil wir uns das Leben selbst schwer gemacht haben. Wahrscheinlich läuft es deutlich entspannter, wenn der Elfmeter rein geht. Aber im Endeffekt mussten wir damit umgehen und haben auch nach dem Rückstand die Ruhe nicht verloren. Es ist natürlich immer toll, wenn ein Spieler, der lange verletzt war, wieder zurückkommt. Letztes Jahr war es mit Alex Scheelen genau das gleiche. Nur, dass es dieses Mal nicht bis zur Nachspielzeit gedauert hat (lacht). Für Tim freuen wir uns alle, weil er immer zur Mannschaft gehört hat.