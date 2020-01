Das macht doch Appetit auf mehr

Die Vorrunde der 35. Ausgabe der Hallen-Stadtmeisterschaft ist beendet. Großartige Überraschungen blieben bei den Senioren aus, wobei der andere Favorit in seiner Gruppe einem Außenseiter den Vorzug geben musste. Dies hat zur Folge, dass sich die Zuschauer und alle Beteiligten bei der Endrunde in 14 Tagen auf eine „Hammer-Gruppe“ und weitere interessante Spiele freuen dürfen. Die Gruppen-Phase hat jedenfalls Appetit auf mehr gemacht.

Dies sahen auch die Verantwortlichen ebenso. „Zuschauertechnisch können wir uns nicht beschweren. Wir hatten zwei sehr gut besuchte Hallen-Tage“, stellte Fachschaftsleiter Dieter Wilms erfreut fest. Nach der Vorrunde erwartet nicht nur er eine heiß umkämpfte Finalrunde am 19. Januar. „Wenn dann die Hütte nicht voll ist, weiß ich es auch nicht.“

SW Alstaden und SFK erwartungsgemäß

Nun aber erst einmal zu dem Vergangenen. In der Gruppe eins setzten sich am Samstag die Favoriten von Schwarz-Weiß Alstaden mit Trainer Raphael Steinmetz und Landesliga-Absteiger SF Königshardt erwartungsgemäß durch. Wobei sich die klassentieferen Alstadener noch vor den Sportfreunden an die Tabellenspitze positionierten.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich in der Gruppe zwei Arminia Klosterhardt und das RWO-Team 12. Beide Mannschaften qualifizierten sich wie erwartet für die Endrunde in zwei Wochen, allerdings wurde der B-Ligist Tabellenerster und die Arminia „nur“ Zweiter, da die Kleeblätter das direkte Duell dank der Treffer von Ron Pfeifer und Maurice Sobiech mit 2:0 für sich entschieden. Dazu sei aber auch gesagt: Die Partie besaß nur noch statistischen Wert. Beide Vereine waren bereits vor Anpfiff sicher weiter.

Hibernias größter Vereinserfolg

Für eine Überraschung sorgte Hibernia Alstaden in der Gruppe drei. Der C-Ligist setzte sich vor Bezirksliga-Schlusslicht Blau-Weiß Oberhausen dank des besseren Torverhältnisses durch. Das direkte Duell zwischen den beiden Kontrahenten endete 1:1, das der Außenseiter wie einen Sieg feierte. Für Hibernia traf Marcel Scholz zur 1:0-Führung, den Ausgleich für BWO erzielte Ahmed Dag. Robert Delling, früherer starker Torwart unter anderem von Sterkrade-Nord, Königshardt und Sterkrade 72 und nun bei Alstaden als Abwehrspieler aktiv, strahlte nach dem sicheren Viertelfinal-Einzug über beide Ohren: „Das ist der größte Erfolg in der Vereinshistorie.“

In der Gruppe vier behaupteten sich Bezirksligist Sterkrade 06/07 und A-Ligist VfR 08. Das war alles andere als eine Überraschung, Zufriedenheit sah bei den Tackenbergern aber anders aus. Kapitän André Scheffler, der Georg Mewes an der Seitenlinie vertrat, brachte es kurz und knapp auf den Punkt: „Hauptsache weiter.“ Mewes selbst schaute sich die Auftritte seiner Mannschaft von der Tribüne aus an und freute sich nach jahrelanger Abstinenz wieder über den Besuch in der Willy-Jürissen-Halle. „Es war schön mal wieder alte Bekannte wieder zu treffen. Das ist das Schöne an der Halle“, befand der (Kult-) Trainer und erkannte zudem rasch: „Man wird nicht nass und man friert nicht.“

Nord und SC 20 mit Mühe

Weitaus weniger überraschend verlief der Sonntag. Die haushohen Favoriten um Landesliga-Spitzenreiter Sterkrade-Nord (Gruppe sieben) und Vorjahressieger SC 20 (Gruppe acht) sicherten sich jeweils die Tabellenspitzen, hatten aber mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. So gewannen die Schmachtendorfer ihr Auftaktspiel gegen A-Ligist Arminia Lirich nur knapp mit 2:1 – dank es eines Treffers von Sven Konarski 45 Sekunden vor Schluss. Auch das zweite Spiel gegen B-Ligist GW Holten verlief schleppend (3:1). Co-Trainer Dennis Charlier, der Julian Berg (auf der Tribüne sitzend) als Verantwortlicher und Aktiver zugleich vertrat, wusste: „Überragend war das nicht, aber wichtig ist in der Endrunde.“ Erst die dritte Partie gegen BKV-Vertreter BSG Dellerheide endete standesgemäß (5:0).

Einen Dämpfer zum Auftakt erlitt der Spielclub 20. Der Vorjahressieger musste im ersten Spiel gegen A-Liga-Schlusslicht Glück-Auf Sterkrade spät den Ausgleich hinnehmen. Nach der 1:0-Führung durch Abdelaziz Boukdir markierte kurz vor Ende Bastian Ghnizada das 1:1 für den krassen Außenseiter. Im weiteren Verlauf gaben sich die Blau-Gelben aber keine Blöße. Weiter sind auch Adler Osterfeld (mit siebenfachen Torschützen Tobias Hauner als Verantwortlichen), SuS 21 (in der Gruppe sechs) sowie der SV Sarajevo und der FC 72 (aus der Gruppe fünf).

Eine Gruppe hat es besonders in sich

So ergaben sich aus den Vorrunden-Begegnungen interessante und spannende Konstellationen für die in 14 Tagen stattfindende Endrunde. So trifft RWO-Angreifer und Alstadens Coach Raphael Steinmetz mit seinen Schwarz-Weißen auf seine Rot-Weißen, dem RWO-Team 12. Und eine Gruppe hat es besonders in sich: Dann nämlich spielen Sterkrade-Nord, der SC 20, die Sportfreunde Königshardt und Arminia Klosterhardt um den Halbfinal-Einzug. Weiter kommt übrigens nur der Tabellenerste. Da wird sich der eine oder Zweitplatzierte an diesem Wochenende über liegen gelassene Punkte geärgert haben. Die Zuschauer können sich schon jetzt auf packende Hallenspiele freuen...